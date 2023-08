Ipsemg esclarece dúvidas mais frequentes relacionadas ao Censo Previdenciário

Processo é obrigatório e pode ser feito de modo on-line

DA REDAÇÃO – Desde junho deste ano, o Governo de Minas Gerais, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), está realizando o 1º Censo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-MG) para servidores efetivos ativos e aposentados vinculados ao Poder Executivo e todos os pensionistas do Ipsemg. O processo é obrigatório e pode ser feito de modo on-line.

Por ser uma novidade, o procedimento pode gerar algumas dúvidas. Para isso, a Diretoria de Previdência disponibilizou uma cartilha com as principais perguntas que possam surgir.

Acesse www.ipsemg.mg.gov.br, menu Serviços e opção Censo Cadastral Previdenciário. Na página foi disponibilizado um arquivo específico para cada perfil (pensionista e aposentado), além de links de vídeos disponíveis no canal do You Tube Ipsemg Online, para apresentar o passo-a-passo do procedimento.

Confira as principais perguntas e respostas:

Como acessar ao sistema para realização do Censo?

Para acessar o sistema é muito fácil, basta digitar www.ipsemg.mg.gov.br ou www.fazenda.mg.gov.br ou ainda o www.portaldoservidor.mg.gov.br e clicar no link ou botão Censo RPPS – MG.

O login é realizado por meio de CPF e senha utilizada nos sistemas corporativos do Governo, como por exemplo o Sistema Eletrônico de Informações – SEI e Portal do Servidor (portal de consulta de contracheques dos servidores ativos e aposentados). Há, ainda, a possibilidade de acessar utilizando as credenciais do Portal Gov.Br.

Não possuo senha de acesso ao Portal do Servidor ou do SEI (sistema eletrônico de informações). Como faço?

O servidor ou pensionista deverá acessar a página do Censo, clicar em “Entrar com SSC” e em seguida clicar em “Criar usuário” na parte superior da tela (acima do logotipo do Ipsemg). Posteriormente, deverá preencher o formulário apresentado e clicar em “Concluir”. Após, o usuário deverá verificar a senha enviada para o e-mail cadastrado. É importante destacar que o login será o CPF do servidor ou pensionista. De posse da senha, o beneficiário deverá acessar a página do Censo novamente, clicar em “entrar com SSC”, inserir o CPF e a senha recebida por e-mail.

Esqueci a senha para entrar no sistema. É possível recuperá-la?

Sim. Basta clicar em “Esqueceu a senha”. Em seguida inserir o CPF, verificar os e-mails cadastrados no sistema, escolher um deles para recebimento da senha e digitar o e-mail escolhido na caixa “Confirmação do e-mail principal”. Após esses procedimentos, a senha será enviada para o e-mail do beneficiário. Caso o usuário não possua mais acesso aos e-mails cadastrados, deverá acessar o Portal do Servidor por meio deste link > Clicar em “Sou novo servidor > clicar em e-mail de acesso ao novo Portal > clicar em “Etapas” e seguir as orientações.

Os beneficiários que estão fora do Estado conseguem fazer o censo?

Sim. O processo é on-line e pode ser realizado de qualquer lugar, desde que tenha acesso a internet. O link de acesso ao Censo RPPS – MG está disponível neste site e no Portal do Servidor.

Não tenho acesso à internet, mesmo assim consigo realizar o Censo?

O pensionista que não possuir acesso à internet, poderá realizar o Censo presencialmente em uma das unidades regionais do Ipsemg, mediante prévio agendamento pela Central de Atendimento Lig Minas – 155 (ligações realizadas por telefone fixo, dentro do Estado de Minas Gerais) ou Portal MG www.mg.gov.br.

O servidor aposentado que não possuir acesso à internet, poderá realizar o censo na unidade de recursos humanos de seu órgão ou entidade de lotação. Alternativamente, poderá agendar atendimento em uma das unidades regionais do Ipsemg.

Os servidores da Secretaria de Estado de Educação poderão, também, procurar as Superintendências Regionais de Ensino e as escolas.

Meus dados pessoais estão desatualizados. Como proceder?

Se no momento da realização do Censo, o servidor aposentado constatar que os seus dados estão desatualizados, ele deverá responder o questionário normalmente. Após enviar o formulário, o sistema emitirá uma mensagem informando que o servidor deverá procurar a Unidade de Recursos Humanos de seu órgão para a atualização dos dados identificados como incorretos.

O pensionista deverá entrar em contato com a Central de Atendimento LigMinas – 155, para atualização dos dados.

Sou servidor aposentado e possuo mais de um vínculo com o Estado, sendo aposentado em um vínculo e ativo em outro. Qual é a regra para a realização do Censo?

O Censo deverá ser realizado separadamente para cada categoria, seguindo o cronograma divulgado neste site. Nas situações em que o servidor possuir mais de um vínculo e for aposentando em ambos, deverá observar e responder todos formulários disponíveis, caso o sistema apresente mais de um. Quanto à relação de dependentes, não há necessidade de preencher o cadastro em ambos os vínculos, somente em um deles.