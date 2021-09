Ipanema sedia torneio de vôlei de praia

IPANEMA – Ipanema foi neste final de semana, a capital mineira do vôlei de praia. O evento esportivo que marcou a realização da sexta etapa do circuito ar-4 que aconteceu de sexta-feira (24) a domingo (26) na praça Coronel Calhau, a ‘Praça da Paz’.

A iniciativa foi da Federação Mineira de Vôlei e Prefeitura de Ipanema por meio da Secretaria Municipal de Esportes e com o apoio da Secretaria de Comércio, Industria e Turismo.

Uma grande estrutura foi preparada para receber a competição com assistência médica durante todo o evento, além da realização de testes de Covid-19 em todos os atletas e comissões técnicas.

Na sexta-feira (24) durante a noite foi realizada uma etapa classificatória com os atletas da região. Já no sábado durante o todo o dia tive as disputas nas categorias sub-18 e adultos, tanto masculino quanto feminino com a formação do pódio dos vencedores do Sub-18.

No domingo, as disputas finais da categoria adulto renderam momentos de muita adrenalina com a presença de uma dupla representando Ipanema na grande final do masculino.

O prefeito Júlio Fontoura acompanhado do vice Mizinho, dos secretários municipais, Luciano e Marcio Luiz, realizou a entrega da premiação aos vencedores.

Categoria Adulto Masculino

1º lugar: Juan e Victor

2° lugar: Pedro e Davi

3° lugar: João e Felipe

Categoria Adulto Feminino

1º lugar: Maria Luiza e Alessandra Rezende

2° lugar: Rubia e Emanuele

3° lugar: Lorraine e Thais