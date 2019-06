Ipanema recebe hoje nova vara judicial

CARATINGA- A sessão solene de instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude na comarca de Ipanema, será realizada hoje, às 16h, no Fórum Genuíno Assis Magalhães Filho, situado à Avenida 7 de Setembro, 1.030. A comarca abrange os municípios de Pocrane, Taparuba, Conceição de Ipanema e Ipanema.

Considerando o volume processual da comarca, sendo atualmente 7.816 processos físicos, tendo a necessidade de organização das secretarias, movimentação de mobiliário, bem como a redistribuição dos processos entre as duas varas foi determinada suspensão do expediente nesta sexta-feira (28 de junho); e nos dias 1°, 2 e 3 de julho. A portaria foi assinada pelo juiz de Direito Diretor do Foro, Anderson Fábio Nogueira Alves.

Os prazos processuais que vencerem nestas datas serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Não haverá protocolo de petições e documentos, ressalvados os de natureza urgentes que deverão ser recebidos pela Gerente de Secretaria para apreciação do Juiz de Direito. As audiências, sessões de conciliação/mediação, bem como as perícias médicas agendadas para amanhã ficam canceladas em razão da solenidade. Para os dias 1°, 2 e 3 de julho de 2019 estão mantidas.

O cumprimento da jornada de trabalho por todos os servidores, colaboradores e estagiários, bem como o cumprimento de mandados pelos Oficiais de Justiça também seguirá seu ritmo normalmente.

Saiba mais

Instalada a vara, a Comarca de Ipanema passa a ser classificada como de segunda entrância. A atual vara única da Comarca passa a ter a denominação e a competência de 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais e receber os processos e as ações relativos a execução penal.

Os processos e as ações cíveis e criminais passarão a ser distribuídos equitativamente entre a 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais e a 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude, que também receberá os processos e as ações cíveis e criminais relativos a infância e juventude.

Serão redistribuídos da atual vara única para a 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude os processos e as ações cíveis e criminais, correspondentes a 50% do acervo ativo que se encontrarem em tramitação, os processos e as ações cíveis e criminais relativos a infância e juventude que se encontrarem suspensos e em tramitação, os arquivados e que venham a ser objeto de nova petição ou requerimento.

Permanecerão em tramitação na atual vara única da Comarca os processos e as ações relativos a execução penal, que se encontrarem suspensos ou em tramitação e arquivados e que venham a ser objeto de nova petição.

Ficam lotados na Comarca de Ipanema dois cargos de Assessor de Juiz; um cargo de Gerente de Secretaria e quatro cargos de Oficial de Apoio Judicial.

De janeiro a maio de 2019, foram distribuídas na comarca 1.204 ações. Foram proferidas 1.086 sentenças e 341 decisões, além da realização de 405 audiências. Os números constam em relatório do Centro de Informações para Gestão Institucional (Ceinfo) do TJMG.