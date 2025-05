Investimentos na rede elétrica contribuem para o desenvolvimento econômico e regional

O conjunto de obras começa em maio e irá beneficiar mais de 610 mil clientes

DA REDAÇÃO – Para este ano, a Energisa Minas Rio está realizando um conjunto de obras que vão dar mais robustez ao sistema elétrico da sua área de concessão. Uma delas é a ampliação da subestação Manhuaçu I com a substituição de um transformador de força por um de maior potência, garantindo um fornecimento de energia mais eficiente e com mais disponibilidade a toda região cafeeira.

Dando continuidade às obras, a Energisa vai instalar um novo alimentador na subestação de Miradouro. Esse novo circuito vai ajudar a distribuir melhor a energia, garantindo que ela chegue de forma mais estável e confiável às casas e empresas das regiões de Vieiras e Pedra Dourada. Essas melhorias serão concluídas até outubro de 2025.

Além disso, está prevista a construção da subestação Muriaé III e melhorias na linha de transmissão da subestação Leopoldina II. Essas obras vão otimizar a capacidade e a qualidade da tensão nos sistemas de alta tensão. Com isso, toda a área de concessão da Energisa, que atende a mais de 612 mil unidades consumidoras, será beneficiada. Essas ações demonstram o compromisso da distribuidora em oferecer um serviço de alta qualidade e atender às necessidades dos seus clientes. A empresa continua investindo na rede elétrica para promover um fornecimento de energia mais estável e eficiente para todos.

“Nossas ações visam não apenas melhorar a infraestrutura elétrica, mas também contribuir para o crescimento sustentável de toda área de concessão. Acreditamos que, ao investir em melhorias contínuas na rede elétrica, estamos criando um ambiente mais seguro e eficiente para todos, impulsionando o progresso e beneficiando diretamente a comunidade”, comentar Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio.

Energisa Minas Rio é top 3 na GPTW

A Energisa Minas Rio conquistou, neste mês de maio, o 3º lugar na premiação de Melhores Empresas para se Trabalhar em Minas Gerais, pelo Instituto Great Place To Work (GPTW). A distribuidora se destacou entre as 35 empresas finalistas de médio porte – com 100 a 999 colaboradores – do estado de Minas Gerais, graças às suas práticas exemplares de gestão de pessoas e à transformação positiva na vida dos seus colaboradores. Este é o quinto ano consecutivo que a concessionária participa do ranking, sempre obtendo reconhecimento, estando nos últimos três anos entre as quatro melhores empresas.