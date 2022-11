Intolerância, diversidade e diferenças são os temas do 17o Salão Internacional de Humor de Caratinga

CARATINGA – Caratinga sediará, pela décima sétima vez, o Salão Internacional de Humor, que acontecerá no período de 21 a 30 de novembro 2022, apresentando charges, cartuns, caricaturas e quadrinhos enviados por artistas de mais de 50 países, que serão expostos de 21 a 30 de novembro na Casa Ziraldo de Cultura que, no dia 27 de novembro, completa 13 anos de atividades.

Ainda dentro da programação, vai ser apresentado uma exposição paralela no Casarão das Artes com 108 caricaturas do Ziraldo desenhadas por grandes feras do humor gráfico nacional, em comemoração aos seus 90 anos, completados no dia 24 de outubro.

Neste ano o tema central da mostra competitiva será “Intolerância, diversidade e diferenças” além do Festival Jal&Gual que depois do sucesso alcançado no ano passado, foi inserido na programação oficial do evento. O Festival tem como tema e objetivo homenagear os próprios cartunistas do Brasil, fato inédito no mundo. A professora, historiadora e pesquisadora Sônia Luyten será tema caricatura, em reconhecimento aos seus 50 anos de trabalho e dedicação ao universo das histórias em quadrinhos, de forma muito especial, o mangá.

O Salão de Humor de Caratinga, idealizado e realizado pelo cartunista e produtor cultural Edra, foi indicado neste ano para o Troféu HQMIX entre os melhores do ano de 2021 em duas categorias: evento e exposição. É o mais tradicional e importante de Minas Gerais. Está entre os maiores e longevos do país. O evento não tem fins lucrativos, tem entrada franca e além da atração artística que oferece, fomenta a cultura, estimula o turismo local. Um entretenimento para toda família, de todas as classes e que agrada a todas as faixas etárias.

A mostra competitiva conta com artistas de vários países além de várias partes do Brasil, entre eles Egito, Arábia Saudita, Espanha, Bélgica, Romênia, Croácia, Iran, China, Japão, República Tcheca, Argélia, Itália, Cuba, Polônia, Ucrânia, Azerbaijão, Síria, Indonésia, Cuba, Montenegro, Sérvia, República de Chipre, Macedônia, Marrocos, Ucrânia, Bulgária, Croácia, Argentina, Portugal, Polônia e Rússia.

O evento conta com a parceria da Prefeitura de Caratinga, através do Departamento de Cultura, sob a direção de Almério Filho, com o suporte nas impressões do trabalhos expostos e os troféus destinados ao premiados

Sônia Luyten

A homenageada do “Festival Jal&Gual”, dentro da programação da edição deste ano do Salão de Humor de Caratinga, é uma pesquisadora brasileira, especialista em

histórias em quadrinhos e na cultura pop do Japão. Tem 50 anos de profissão ligado às Histórias em Quadrinhos.

Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, trabalhou como tradutora de tiras no Jornal da Tarde, através da Associated Press. É Mestre e Doutora pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em Ciências da Comunicação.

É uma pioneira no estudo de histórias em quadrinhos no Brasil, tendo começado a se dedicar ao tema ainda nos anos 70. Doutora em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo, ela lecionou na própria USP e em outras instituições. Foi professora convidada da Universidade de Estudos Estrangeiros de Osaka e Tóquio (1984-1990), professora da Universidade Real de Utrecht (1993-1996) e professora convidada da Universidade de Poitiers (1998-1999). Em 2009 foi professora titular da Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), de Juiz de Fora. Na década de 70, fundou na USP o primeiro núcleo de estudos de mangá (quadrinho japonês) que se tornou o embrião da Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações (Abrademi), nessa época, fundou a revista Quadreca, cuja quarta edição foi dedicada aos mangás. O artigo da Quadreca foi o primeiro do Brasil sobre mangá.

Dirigiu dos anos 1970 a 1980 Troféu HQMix, a Gibiteca do Museu de Imprensa Júlio de Mesquita Filho, também na USP. Entre os anos de 2000 e 2004, colaborou com o site Universo HQ, escrevendo as colunas Quadrinhos pelo Mundo e Banca de Teses, Vencedora de

dois troféus HQMix por sua produção teórica, desde 2009 é integrante do comitê organizador do prêmio.

A autora escreveu prefácios nas seguintes obras: no Mangá Tropical (2003 -Via Lettera), Uma Biografia Mangá: Osamu Tezuka de Toshio Ban (2003, Conrad Editora) e Mulheres de Yoshiriro Tatsumi (2007 – Zarabatana Books).

Em 2009, ao lado de Maurício Pestana da revista Raça Brasil, fez a curadoria da exposição PICHA, dedicada às histórias em quadrinhos africanas. no Museu Afro- Brasileiro de São Paulo.

Sonia foi casada com Joseph Luyten (1941-2006), um renomado professor e pesquisador holandês, dedicado aos estudos da literatura de cordel. Atualmente é presidente da Comissão de Teses do Troféu HQ Mix e membro da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial (ASPAS).

Obras publicadas

• Comunicação e aculturação: a colonização holandesa no Paraná (Edições Loyola, 1981)

• O que é Histórias em Quadrinhos (Editora Brasiliense, 1985 – Coleção Primeiros Passos)

• Histórias em quadrinhos: Leitura crítica (Edições Paulinas, 1989)

• Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses 1a edição (Estação Liberdade, 1991)

• Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses 2a edição (Hedra, 2000)

• Cultura Pop japonesa: anime e manga (Hedra, 2006)

• Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses 3a edição (Hedra, 2012)

• Efeito HQ. Livro online em conjunto com José

Alberto Lovetro (2018)