Interditado trecho da estrada de acesso ao aeroporto

CARATINGA – A Defesa Civil de Caratinga realizou na noite desta quinta-feira (12) a interdição de um trecho da estrada de acesso ao aeroporto de Ubaporanga, logo após a Vila Matter. “Parte da pista está em risco de desabamento, devido a um buraco que se formou em lado da estrada”, informa a Defesa Civil.

O 2° Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga também esteve no local realizando uma vistoria juntamente com a Defesa Civil Municipal.

Para as pessoas que necessitam acessar a localidade a rota alternativa passar pela BR-116 pelo córrego da Lajinha, “Campo do Sr. Ivan”.

A Defesa Civil de Caratinga já informou o ocorrido ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), órgão responsável pela manutenção na via.