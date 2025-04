Intensificada ações de combate às desordens no trânsito

MANHUAÇU – Na noite de terça-feira (01), durante operação policial, a Polícia Militar realizou a prisão de um autor, de 19 anos, pela prática do crime de direção perigosa, além de exibição de manobras arriscadas em via pública, em Vila Formosa.

A equipe policial realizava patrulhamento no local, quando visualizou o autor conduzindo uma motocicleta em apenas uma das rodas. Além do risco representado pela manobra, o condutor levava uma passageira na garupa, ampliando o perigo à integridade física de ambos e dos demais usuários da via.

Durante as verificações, foi constatado, também, que motocicleta apresentava modificações e danos que indicavam uso frequente em manobras do tipo “grau”, como escapamento alterado, ausência de filtro de descarga, arranhões e danos em partes traseiras.

O veículo foi removido ao pátio credenciado, e o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais.

Já em Vila Nova, também durante a noite desta terça-feira, a Polícia Militar removeu uma motocicleta que estava na via pública sem a placa de identificação.

“A Polícia Militar reforça que as ações de combate às desordens no trânsito serão intensificadas, visando garantir a segurança e a ordem pública”.