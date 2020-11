Intenções de votos para o legislativo caratinguense

CARATINGA – O DIÁRIO divulga hoje dados a respeito da pesquisa para o cargo de vereador em Caratinga. A pesquisa contratada pela Voga Comunicação Ltda. está registrada sob nº MG- 08959/2020. O registro foi feito no dia 6 de novembro de 2020, as intenções foram captadas entre os dias 9 e 11 de novembro nos distritos e bairros. Foram entrevistadas 598 pessoas, representando percentual de 0,92% do eleitorado que é formado por 65.142 eleitores aptos a votarem em 15 de novembro.

Ao serem perguntados, “se as eleições fossem hoje em quem você votaria para vereador?”, um total de 191 entrevistados ainda estavam indecisos. Já 407 pessoas responderam em quem votariam.