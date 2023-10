Integrantes do CBH Caratinga

CARATINGA – Com o desafio de conciliar interesses diversos e garantir os usos múltiplos da água, representantes do Comitê deliberarão sobre investimentos e projetos no território. Cerca de R$ 2 milhões já foram investidos somente no programa Rio Vivo

Nesta quinta-feira (19), foram empossados os novos conselheiros, escolhidos em processo eleitoral, para compor a plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH-Caratinga) para o exercício de 2023 a 2027. A reunião foi realizada no auditório da UNEC 2, em Caratinga. Também foi definida a nova diretoria executiva do comitê, que atuará à frente do colegiado até 2025.

Nova diretoria

Coordenado pela comissão eleitoral, uma única chapa foi inscrita e aprovada por aclamação para compor a diretoria do CBH-Caratinga. A nova diretoria, eleita para o exercício de 2023 a 2025, terá a seguinte composição: Presidente Thalles Castilho (Poder Público Municipal); vice-presidente Nadia Rocha (Usuário); Secretário Sávio Nunes (Sociedade Civil) e Secretária Adjunta Rosângela de Faria (Usuário).

De acordo com o presidente eleito, Thales Castilho, o primeiro passo da nova diretoria será estimular maior participação dos conselheiros e sociedade civil, através de cursos, palestras e oficinas, dando mais visibilidade ao comitê nos municípios. “Montamos um plano de trabalho visando melhorar o diálogo entre a sociedade civil e o comitê. Temos o intuito de até o final da gestão fazer uma nova expedição pelo Rio Caratinga da nascente até a foz e aproximar as entidades do comitê, através de cursos e oficinas para que a comunidade entenda como está a nossa realidade”, disse.

Castilho citou algumas ações que têm dado resultados expressivos na bacia. “Temos a alegria de ver que tudo aquilo que foi proposto ao longo dos anos está sendo colocado em prática. São várias ações que estão acontecendo ao longo da bacia, que nos enchem de orgulho, como o cerceamento de nascentes, saneamento rural e implantação de sistemas e barraginhas. Temos certeza que essas ações vão contribuir com o aumento da qualidade e quantidade de água. Queríamos também agradecer a presença dos novos membros no comitê. É gratificante ver que ainda existem pessoas que se preocupam com as questões relacionados à preservação dos rios”, enfatizou.

Também estão entre as propostas da nova diretoria trabalhar de forma integrada com os órgãos específicos e gestores de recursos hídricos como IGAM e ANA, além de participar ativamente do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográfica, e, quando for o caso, do Fórum Nacional; acompanhar as ações dos programas de Universalização do Saneamento (água e Esgoto, ETE e ETA); e acompanhar a implantação do programa RIO VIVO (cercamento de Nascentes, Saneamento Rural e Construção de Barraginhas).

Presença que faz a diferença

Considerado o parlamento das águas, o CBH Caratinga é composto por representantes da sociedade civil, poder público e usuários – ou seja, aqueles que utilizam a água do rio para consumo próprio ou em atividade produtiva. Assim, a partir de diferentes visões, promove o diálogo em torno de um interesse comum: a garantia de acesso à água em seus usos múltiplos. Ele tem poder de Estado e atribuição legal de deliberar, de forma compartilhada

O secretário Sávio Nunes exaltou as iniciativas que vêm sendo executadas pelo comitê na preservação do meio ambiente e da qualidade da água. “É uma nova transformação dentro do Comitê. A gente espera é continuar cuidando do rio Caratinga. Aliás, são vários rios dentro da bacia. O objetivo é ver todos reabastecidos, através de ações de tratamento de esgoto, programas como o Rio Vivo, que trazem maior segurança hídrica e corpo d’águas mais saudáveis”, ressaltou.

Rio Vivo Segue Avançando

O CBH-Caratinga financia a execução da Iniciativa Rio Vivo, que já cercou mais de 70 nascentes nas cidades de Caratinga, Engenheiro Caldas, Santa Bárbara do Leste e Santa Rita de Minas.

A iniciativa conta com a participação de produtores rurais, que são fundamentais para a preservação do meio ambiente e da qualidade da água. Através do cercamento das nascentes, é possível proteger a área ao redor da nascente, impedindo o pisoteio do gado e a circulação de máquinas, o que pode prejudicar a permeabilidade do solo e comprometer a qualidade da água.

Também serão aportados recursos para a realização de projetos de barraginhas e implantação de sistemas individuais de tratamento de esgoto doméstico.

Protratar dá passo importante no CBH-Caratinga

Outra frente de investimentos previsto no CBH-Caratinga é o Protratar Projetos Ao todo, o Comitê disponibilizou mais de R$ 1 milhão para a elaboração ou adequação e atualização de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e Sistemas de Abastecimento de Água (SAA).

Os municípios de Sobrália, com o distrito de Plautino Soares, e Inhapim, com o distrito de São Tomé, foram os selecionados para a realização de projetos voltados ao abastecimento de água.

Já para a realização de projetos de esgotamento sanitário foram classificados os municípios de Inhapim, com o distrito de Santo Antônio do Alegre; e as sedes de Sobrália e São Sebastião do Anta.

Assessoria de Imprensa – Prefácio Comunicação.