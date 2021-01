Insumos para vacinação contra covid-19 ainda não chegaram a Caratinga

Até a tarde de ontem, regional de Coronel Fabriciano afirmou que seringas eram aguardadas para que haja distribuição nos municípios

DA REDAÇÃO- O Estado já deu início à distribuição dos primeiros lotes de seringas agulhadas para vacinação contra a covid-19. O primeiro município a receber foi Varginha.

A logística para organizar a imunização da população contra o Coronavírus será semelhante à utilizada nas campanhas contra a Influenza: as seringas agulhadas saem do almoxarifado da Secretaria e da Rede Estadual de Frio do estado.

A partir destes pontos são transportados a cada uma das regionais de saúde, que contatam os municípios. Eles são responsáveis por providenciar o recolhimento e armazenamento adequado dos materiais. Para este acondicionamento ideal, inclusive dos imunizantes que ainda não foram definidos pelo Ministério da Saúde, o Estado providenciou o reforço da segurança e da rede elétrica da Rede de Frio central e adquiriu 617 câmaras frias, com capacidades entre 200 e 400 litros, que deverão ser entregues, pelos fabricantes, nas localidades determinadas.

Conforme apurado pelo DIÁRIO, a regional de saúde de Coronel Fabriciano, da qual Caratinga faz parte, ainda aguardava a chegada das seringa até a tarde de ontem. Outra informação é que de acordo com a assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga, o município também está preparando para fazer uma licitação para compra de materiais próprios.

VACINAÇÃO

Ontem, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) declarou que em reunião, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello teria declarado que, com aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até domingo, serão distribuídas 8 milhões de doses da vacina ainda em janeiro.

A FNP ainda citou a data da vacinação: 20 de janeiro. E que o ministro teria declarado que, “até segunda-feira essas doses estarão nos estados e partir dali farão a logística aos municípios”, disse. Conforme o ministro, a distribuição será “de forma proporcional e equitativa dentro dos grupos predeterminados” (idosos em casas de longa permanência, profissionais da saúde e indígenas aldeados com mais de 18 anos).

Apesar da especulação de que as doses iniciais seriam apenas para as capitais, os prefeitos que participaram da reunião informaram que a vacinação começará em todo o Brasil.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE

Na tarde de ontem, o Ministério da Saúde divulgou que enviará vacinas para os estados assim que a Anvisa aprovar o uso emergencial do imunizante no Brasil. Após o aval da Agência, a logística de distribuição deverá levar cinco dias.

Foi adiada para a noite desta sexta-feira (15) a partida do Recife da aeronave que vai buscar, na Índia, 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca.

As Forças Armadas garantirão a segurança do transporte das doses pelo Brasil, em ação conjunta com o Ministério da Defesa. O Ministério da Saúde conta com o apoio da Azul e, por meio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, das companhias aéreas Gol, Latam e Voepass.

Além das doses da AstraZeneca, o Brasil conta ainda com mais 6 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, que também serão distribuídas aos estados através do Programa Nacional de Imunizações (PNI) assim que houver o aval da Anvisa.