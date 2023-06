Instituto responsável por concurso público em Piedade de Caratinga emite nota de esclarecimento

Confira na íntegra

Vimos, por meio desta, apresentar alguns esclarecimentos importantes referentes à veiculação, nos meios de comunicação regionais, acerca da possível ocorrência de vazamento de caderno de prova do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga-MG, convocado por meio do Edital 01/2023.

Inicialmente, há de se destacar que o Instituto de Educação e Saúde Pública – IESP sempre zelou pela realização de procedimentos com a observância dos ditames legais, éticos e morais, sendo contrário a qualquer forma de burla aos resultados dos concursos públicos e processos seletivos realizados pelo instituto.

Nesse ínterim, é imperioso enfatizar que por ocasião da realização do certame, foi realizada reunião com toda equipe da empresa e setor de Tecnologia do IESP, sendo feita a verificação de todos os procedimentos de protocolo de segurança, desde a saída da sede do IESP com os malotes de cadernos de prova, estando presente na abertura dos malotes tanto a Comissão do Concurso Público como a autoridade Policial, que não identificou qualquer irregularidade.

Igualmente, ao término das provas, foram lacrados os malotes e transportados com lacre de segurança inviolados.

há de se ressaltar que a Diretoria do Instituto de Educação e Saúde Pública – IESP tomou conhecimento da notícia de possível vazamento de gabarito de provas apenas no dia 05 de junho de 2023, através dos meios de comunicação regionais, tendo sido publicado já no dia 06 de junho de 2023 o Decreto no 54/2023, que dispõe sobre a suspensão do concurso público em comento.

Destaca-se que, após tomar ciência de tal situação, de imediato, a Direção do IESP convocou sua equipe de colaboradores e banca examinadora para imediatamente verificar os procedimentos de elaboração, impressão, acondicionamento e guarda dos cadernos de prova, bem como os procedimentos de aplicação da prova objetiva, sendo de grande valia ressaltar que o instituto está procedendo com investigação interna, a fim de identificar quaisquer irregularidades ocorridas.

Ademais, o IESP está disponível para, em conjunto com a polícia, colaborar para a responsabilização de qualquer agente que intencionalmente tem agido no intuito de fraudar o concurso público da Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga, a fim de dar continuidade ao certame com a lisura que se espera.

Ante o exposto, aproveitamos para destacar o compromisso do IESP com a observância dos ditames constitucionais e legais, bem como o respeito com os candidatos e a Prefeitura Municipal.

Com autorização do Presidente do IESP, Ratifico que a Diretoria abriu um processo administrativo interno para identificar as falhas e responsáveis do ocorrido.

Atenciosamente,

IESP