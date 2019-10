Instituto Casu Social e parceiros promovem semana da criança com muitas atividades

CARATINGA – Para comemorar o Dia das Crianças, o Instituto Casu Social, em parceria com a Cantina Rainha da Paz e a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, prepararam uma semana inteira muito especial para as 82 crianças participantes do projeto. Entre os dias 14 e 18 de outubro a diversão estará garantida nos Institutos Casu Social I (Cantina Rainha da Paz) e Casu Social II (Paróquia N. S. Da Conceição), com muitas brincadeiras, aprendizagem lúdica e diversão.

De acordo com a coordenadora do Instituto Casu Social, Nirley Paula de Oliveira Viegas, as crianças terão uma semana de diversão e a preparação dela foi realizada com muito carinho pelos parceiros e voluntários. “Nesta semana serão promovidas para as crianças, atividades lúdicas durante todos os dias e o encerramento das comemorações será com uma festa única dos dois Institutos, que será realizada no Casu Social I. Para preparação desta semana, nós pudemos contar com ajuda de doadores e voluntários, que se dispuseram a nos ajudar e fazer acontecer este momento tão especial para nossas crianças”.

A programação da semana está recheada de atividades, mas o principal objetivo, segundo a coordenadora, é colaborar para o desenvolvimento de cada criança assistida pelo projeto. “O principal objetivo é promover uma semana de diversão para as crianças, onde elas terão várias atividades, cooperando assim para desenvolvimento das mesmas. A programação será realizada com muito carinho para as 82 crianças participantes do Casu Social”, conta Nirley Paula de Oliveira.

E quando questionada sobre o que deseja para o futuro dessas crianças, Nirley Paula de Oliveira, não tem nenhuma dúvida. “As crianças são nossa esperança de um futuro melhor, precisamos cuidar delas, para que se tornem adultos saudáveis. E com muito carinho desejo uma semana muito feliz e divertida para nossos pequenos. Que sejam hoje, plantadas sementes do bem em nossas crianças, para que floresçam amanhã!”.

O Instituto Casu Social funciona de segunda a sexta-feira entre 8h e 18h nas unidades da Rua Francisco Gomes da Luz, 260 – Santo Antônio e da Rua Coronel Chiquinho, 604 – Bairro Esperança. E conta com apoio de parceiros e voluntários para a manutenção de seu trabalho, para informações entre em contato pelos telefones: (33)3321-4730 ou (33) 98869-5963.