Instituto Casu Social e parceiros promovem atendimento e Dia das Crianças especial para mais de 120 crianças

CARATINGA – O Dia das Crianças foi especial para as crianças atendidas pelos Institutos Casu Social I e II, mantidos pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec), em parceria com a Cantina Rainha da Paz e Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Na última semana, mais de 120 crianças, que são atendidas pelos projetos, receberam um delicioso almoço e um kit com variadas guloseimas, além das atividades lúdico/educacionais que já fazem parte do atendimento oferecido.

Ainda com todos os cuidados necessários devido à pandemia, as atividades e atendimentos oferecidos as crianças e famílias assistidas pelos Institutos Casu Social I e II estão acontecendo com foco na segurança e no bem-estar de todos, como explica a coordenadora do Instituto, Nirley Oliveira. “Neste momento de pandemia, assim que foi liberado retornar às atividades presenciais, nos reorganizamos para atender pequenos grupos, a fim de evitar aglomerações. As crianças estão recebendo almoço na marmitex e lanches são servidos após atividades. Realizamos doação de máscara para aquelas que ainda não possuíam, o uso da máscara é obrigatório e elas são organizadas com devido espaçamento, além disso, fazemos higienização das mãos com álcool gel. Procuramos seguir todas as regras e cuidados propostos para contribuir na luta contra a Covid-19”.

O Dia das Crianças foi muito especial para todas as crianças assistidas pelos projetos, e contou com um sabor especial do almoço e guloseimas doadas pelos apoiadores. E não só para as crianças, mas também para todos que contribuíram de alguma maneira para a realização da comemoração. “Nada mais emocionante do que ver o sorriso de uma criança, isso paga todos os desafios que temos na área social. É muito gratificante ver que o objetivo de tornar o momento especial pra elas foi alcançado. E agradeço com muito carinho a todos nossos doadores e permitiram que este momento se tornasse possível!”, conta Nirley Oliveira.

Trabalho de assistência continuada

O trabalho assistencial desenvolvido pelo projeto é constante e promove saúde, educação e qualidade de vida para todas as crianças e famílias assistidas. A coordenadora dos Institutos Casu Social, Nirley Oliveira, fala sobre as atividades desenvolvidas de maneira contínua junto à comunidade. “Hoje, contamos com atividades do Projeto Lego, Projeto Games, atividades lúdicas e educativas na brinquedoteca e atividades realizadas de forma voluntária por alunos dos cursos do Unec de Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia e Nutrição. Para assistidos e comunidade oferecemos o atendimento em Psicologia Clínica, e o atendimento médico nas especialidades e Pediatria, Ginecologia, Clínica geral”.

O Casu Social I (Cantina Rainha da Paz) e Casu Social II (Paróquia Nossa Senhora da Conceição) atendem mais de 120 famílias e contam com apoio de parceiros e voluntários para a manutenção de seu trabalho, para informações ou para se tornar um doador ou voluntário entre em contato pelo telefone/WhatsApp: (33) 99152-9792.