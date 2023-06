Instalada Paróquia de Santo Antônio

CARATINGA- A noite desta terça-feira (13) foi festiva para a comunidade do Bairro Santo Antônio, em Caratinga. A capela foi elevada a paróquia, um anseio da comunidade.

A missa de instalação da Paróquia Santo Antônio de Pádua de Caratinga, de sua co-paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Dom Lara e a posse do novo Pároco, padre Bismarque Maciel de Oliveira foi bastante prestigiada pelos fiéis e contou ainda com a presença do bispo Emanuel Messias de Oliveira.

Mais uma paróquia é criada na Diocese a partir da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Caratinga. Um sonho de muitos anos de Humberto Boreli e de toda a comunidade do Santo Antônio.

Com quase dois anos de ordenação, padre Bismarque já atuou como diácono e vigário paroquial na Paróquia Divino Espírito Santo. Há um ano e quatro meses está na Paróquia São Judas Tadeu, no Bairro Limoeiro, na função de vigário paroquial, ainda exercendo as funções de assessor jurídico da diocese e chanceler da cúria. Em entrevista ao DIÁRIO recentemente, padre Bismarque falou sobre a expectativa para a instalação da paróquia. “A toda a comunidade de Santo Antônio e também não podemos deixar de alcançar a comunidade da região de Dom Lara, que incorporou o território paroquial da Paróquia de Santo Antônio e que Nossa Senhora Imaculada Conceição é nossa copadroeira e a igreja de Dom Lara é nossa comatriz. A todos vocês deixo a mensagem de fé, esperança e caridade, para que juntos a Paróquia de Santo Antônio vai aprendendo a ser paróquia comigo e eu vou aprendendo a ser pároco com o povo”.

O território da Paróquia Santo Antônio de Pádua compreende os bairros Santo Antônio, Maria da Glória e Monte Líbano; os loteamentos Boa Vista (Portelinha) e Esperança II; distritos de Dom Lara e São Geraldo; córregos Pé da Serra, Água Santa, Esbirro, Forquilha, Fundacinha e Km 600 (Bom Jesus do Galho).

A Paróquia Santo Antônio de Pádua de Caratinga tem as seguintes comunidades, igrejas e oratórios: Divina Misericórdia; Nossa Senhora Aparecida (Córrego Água Santa); Nossa Senhora Aparecida (Distrito de Dom Lara); Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Distrito de Dom Lara); Nossa Senhora do Rosário (Córrego Pé da Serra); Nossa Senhora do Rosário (Patronato); Divino Pai Eterno (Esperança II); Sagrado Coração de Jesus (Córrego Esbirro); Santa Rita de Cássia (Córrego Esbirro); Santo Expedito; São Bento; São Francisco de Assis (Km 600, Bom Jesus do Galho); São Geraldo (Distrito de São Geraldo); São José (Distrito de Dom Lara); São Sebastião (Córrego Água Santa); São Sebastião (Córrego Fundacinha); e São Vicente (Córrego Forquilha).