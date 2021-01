Inspetoria do Crea aposta na aproximação com os profissionais e a sociedade para a próxima gestão

O engenheiro civil Tiago de Souza Alves, que foi eleito inspetor-chefe, vai conduzir a Inspetoria pelos próximos três anos

CARATINGA – Eleito pelos profissionais de engenharia, agronomia e geociências de Caratinga e região, o engenheiro civil Tiago de Souza Alves estará à frente da Inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) pelos próximos três anos como inspetor-chefe local. No processo consultivo, realizado no dia 1º de outubro de 2020, também foram escolhidos o engenheiro civil João Moreira de Oliveira Júnior como inspetor-secretário, e o engenheiro civil Pedro Paulo Soares Barbosa como inspetor-tesoureiro.

Morador de Caratinga há quase três décadas, Tiago, de 35 anos, vai coordenar as ações da Inspetoria, que é responsável por 23 municípios da região. Em seu segundo mandato, ele explica que o foco da gestão será continuar o trabalho de aproximação dos profissionais com o Sistema Confea/Crea. “Nossa proposta é promover um diálogo ainda mais amplo com os profissionais, demonstrando a importância do Conselho para a segurança da sociedade e valorização das nossas profissões, além de estreitar os laços com as entidades de classe e instituições de ensino”, afirma Tiago. Segundo ele, a Inspetoria vai se aproximar, ainda, do setor público. “Vamos aproveitar o início dos mandatos de prefeitos e vereadores para mostrar a eles a importância da atuação dos profissionais em serviços que exigem conhecimento técnico. Vamos propor a implementação da engenharia pública, a formalização de parcerias e o auxílio no aprimoramento de fiscalização nos municípios de nossa jurisdição”, detalha.

Com um intenso trabalho de interiorização nos últimos anos, o Crea-MG atua para estar cada dia mais perto dos profissionais, das cidades e da sociedade. Esse trabalho é feito por meio das Inspetorias e Escritórios de Representação distribuídos por todas as regiões do estado. Atualmente, são 80 unidades de atendimento que oferecem, entre outros serviços, o registro de profissionais e empresas, orientações sobre Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emissões de certidões, taxas e formulários.

O presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, cuja primeira gestão teve como uma de suas marcas a interiorização, garante que gestores públicos municipais e privados, e a população em geral, podem ter certeza que essa política de proximidade vai continuar e será fortalecida. “Temos um compromisso de diálogo com os profissionais e com suas inserções cada vez maiores no dia a dia, na vida das cidades e das pessoas, sempre em prol do bem comum”, afirma Lucio Borges.

ATUAÇÃO

O Crea-MG fiscaliza o exercício profissional da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, amparado pela Lei Federal 5.194/1966. A função do Conselho é defender a sociedade da prática ilegal das atividades técnicas, garantindo a presença de profissionais legalmente habilitados, com conhecimento e atribuições específicas, na condução dos empreendimentos das áreas da engenharia, da agronomia e das geociências.