Inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é desafio

Pouco mais de metade das vagas reservadas em Caratinga foram preenchidas em 2018. Ação será desenvolvida hoje para orientação a este público

CARATINGA- Hoje é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data também será celebrada em Caratinga, com uma ação desenvolvida na Praça Dom Pedro II, de 9h às 11h. O momento será de esclarecer dúvidas da população, além de ofertas de serviços de saúde aferição de pressão e teste de glicose, numa parceria com o Centro Universitário de Caratinga (Unec).

De acordo com o painel de informações e estatísticas da inspeção do trabalho para Caratinga, no ano 2018, o cumprimento das cotas para pessoas com deficiência se deu por 56,25% dos empregadores privados. Do total de 256 vagas que eram reservadas, 144 foram ocupadas e havia o déficit de 112. Não havia cumprimento de cotas para profissionais na Administração Pública e empresas públicas e sociedades de economia mista.

O principal mecanismo de inserção das pessoas com deficiência (PcD) e dos beneficiários reabilitados pela Previdência Social no mercado de trabalho ainda é a determinação legal contida no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 1991, para que empresas de qualquer natureza com 100 ou mais empregados preencham de 2% a 5% dos seus postos de trabalho com este público. Dados que serão refletidos, dentre outras pautas em defesa da pessoa com deficiência.

O secretário de Defesa Social Aluísio Palhares faz uma reflexão sobre a data e a importância de incentivar a contratação deste público. “No ano de 1992 foi instituído pela ONU o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência. Estamos unidos ao mundo inteiro para tratar dessa população tão importante da nossa sociedade que é a pessoa com deficiência, que merece uma atenção especial do poder público e da sociedade de um modo geral. A Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, está promovendo este dia, lembrando que é um dia para dar uma ênfase, mas, nossa política pública está voltada; estamos dialogando constantemente no Conselho, temos desenvolvido ações junto às empresas, para que elas encontrem espaço no mercado de trabalho porque são pessoas talentosas, capazes de realizar funções importantes nas empresas públicas ou privadas”.

Outro ponto que Aluísio ressalta que tem sido observado pelo Poder Público é a questão da acessibilidade à pessoa com deficiência. “O ir e vir é também a garantia do direito a essas pessoas. Gostaria de fazer um pedido às empresas privadas, principalmente, as localizadas na área central e também às residências para que os proprietários sempre ao edificar sua calçada, que é de responsabilidade do proprietário, pensem nessa pessoa cadeirante, no cego, para que eles não sejam impactados por alguma barreira arquitetônica que possa causar um acidente. É uma tarefa muito desafiadora para a prefeitura, a cidade é enorme, são muitos os passeios, mas acredito que com o envolvimento de todos, ajuda de cada um, principalmente, estando consciente ao realizar estas obras, vai facilitar esse ir e vir da pessoa com deficiência”.