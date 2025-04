Inscrições para processo seletivo de estagiários terminam nesta quarta-feira (9)

MANHUAÇU – A Prefeitura Municipal de Manhuaçu informou que o prazo de inscrições para o processo seletivo de estagiários, que visa a formação de cadastro reserva, termina nesta quarta-feira (9).

O edital completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site oficial da Prefeitura, por meio do link: www.manhuacu.mg.gov.br/diario-eletronico, na edição do Diário nº 3.010, publicada em 20 de março de 2025. (Link também disponível nos stories.)

As inscrições estão sendo realizadas no Setor de Recursos Humanos, localizado na sede da Prefeitura (Praça Cinco de Novembro, Centro), no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.