Inscrições para os Jogos Escolares de Minas Gerais estão abertas

Municípios têm até 27/3 para garantir vaga no maior evento esportivo escolar do estado

DA REDAÇÃO – Estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2020. Municípios interessados em participar da competição deverão se inscrever pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br até 27/3. A competição é realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, e pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).

Participam do Jemg jovens de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do estado. No ano passado, 839 dos 853 municípios mineiros participaram da maior competição escolar de Minas Gerais.

As modalidades disponíveis no Jemg 2020 são: atletismo, atletismo para pessoas com deficiência (PCD), badminton, basquete em cadeira de rodas, basquetebol, bocha, ciclismo, futsal, futebol de 5 (masculino), futebol de 7 (masculino), ginástica artística, ginástica rítmica (feminino), goalball, handebol, judô, judô PCD, natação, natação PCD, parabadminton, taekwondo, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol de praia, voleibol sentado e xadrez (masculino e feminino).

Os Jogos Escolares de Minas Gerais buscam fomentar a prática do esporte para fins educativos e contribuir para o desenvolvimento integral do estudante, estimulando o pleno exercício da cidadania e a prática esportiva nas instituições de ensino fundamental e médio das redes públicas e particulares.

A seletiva mineira também indica representantes do estado nos Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, competições nacionais promovidas pelo Comitê Olímpico do Brasil e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, respectivamente.