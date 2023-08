Inscrições para o Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais de 2023 vão até dia 6

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais de 2023. Os produtores interessados devem preencher a ficha de inscrição e entregá-la impressa, junto com as amostras concorrentes, nos escritórios da Emater-MG, até o dia 6 de setembro.

No concurso de 2022, o campeão foi o produtor Ercilei José de Oliveira, do município de Manhuaçu, da região das Matas de Minas. Pela avaliação dos jurados, a bebida conquistou 91,400 pontos na escala da SCA.

