Inscrições para Cadastro Escolar 2025 na rede pública de Minas Gerais terminam na sexta-feira (1/11)

Pais e responsáveis devem assegurar a matrícula dos estudantes na rede pública; para alunos já matriculados na rede estadual a renovação é automática

Atenção, pais e responsáveis. O prazo para realizar o Cadastro Escolar 2025 na rede pública de ensino de Minas Gerais está na reta final. As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira (1/11), exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), no site www.cadastroescolar.educacao.mg.gov.br.

Devem se inscrever os estudantes que desejam ingressar ou retornar à rede pública de ensino, além daqueles que desejam mudar de escola em 2025.

Os estudantes matriculados em 2024 em escolas públicas que não oferecerão a série subsequente ou o nível de ensino no próximo ano também precisam se cadastrar.

A subsecretária de Articulação Educacional, Claudia Lara, destaca a importância do cadastro. “Estamos nos últimos dias para garantir uma vaga nas escolas de Minas Gerais. É essencial que pais e responsáveis realizem a inscrição até esta sexta-feira. Não deixem para a última hora”, enfatiza.

Cadastro Escolar 2025

O Cadastro Escolar é uma oportunidade para estudantes que desejam ingressar no Ensino Médio em Tempo Integral (Emti), em cursos de Educação Profissional nas escolas públicas, ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

É importante lembrar que, para a EJA, a idade mínima é de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio.

Para a inscrição no Sucem, é necessário fornecer informações como nome completo, data de nascimento, endereço, RG, CPF e nome dos responsáveis.

Aqueles sem acesso à internet podem ir a uma escola estadual para se inscrever presencialmente.

Com essa ferramenta, o encaminhamento dos candidatos às vagas na rede pública de Minas Gerais será feito de forma unificada nos 715 municípios que aderiram à iniciativa. A lista completa de municípios está disponível aqui.

Cronograma

Os resultados do Cadastro Escolar 2025 estarão disponíveis a partir de 4/12 no site oficial. A confirmação da matrícula na rede estadual ocorrerá presencialmente de 18/12/2024 a 10/1/2025 na escola designada.

Para estudantes encaminhados a escolas municipais, deve-se seguir o calendário de matrícula do município. Todas as informações sobre a documentação exigida para a matrícula podem ser consultadas na Resolução SEE nº 5.058/2024.

Renovação de matrícula

A renovação de matrícula para estudantes que já estão matriculados na rede estadual será automática, desde que a escola atual ofereça o nível de ensino a ser cursado em 2025.

A renovação ocorrerá preferencialmente no mesmo turno em que o aluno está atualmente matriculado. Se o estudante desejar mudar de escola, pode solicitar o cancelamento da renovação automática e participar do Cadastro Escolar.

Emti e Educação Profissional

Estudantes interessados em ingressar no Ensino Médio em Tempo Integral já podem se inscrever em uma das 786 escolas estaduais que oferecem essa modalidade. Dentre elas, 540 também oferecem 17 cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Uma novidade para 2025 é o programa Trilhas de Futuro nas Escolas, que aumentará a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), em parceria com o Senai, com 9,6 mil vagas em 153 escolas de tempo integral em 37 municípios para alunos do 1º ano do Emti.

Adicionalmente, cerca de 600 escolas estaduais oferecem 38 cursos de Educação Profissional, com vagas destinadas a estudantes do ensino médio parcial e egressos, incluindo áreas como administração, agronegócio, logística e informática.