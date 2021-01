Inscrições para alistamento militar obrigatório estão abertas

Prazo iniciou em 1º de janeiro e vai até 30 de junho

CARATINGA- Desde o início do ano está aberto o prazo de inscrição para o alistamento militar obrigatório para os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos durante o ano de 2021. O prazo iniciou em 1º de janeiro e vai até 30 de junho. A prestação de serviço militar tem duração de 12 meses. As inscrições online podem ser feitas pelo site www.alistamento.eb.mil.br.

De acordo com subtenente Wildsley, chefe de instrução do Tiro de Guerra, para a inscrição online é necessário ter em mãos os seguintes documentos: CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato pode acompanhar os próximos passos no mesmo site. O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada no momento do cadastro.

Além de poder realizar o processo no computador, o jovem ainda pode fazer o seu alistamento militar online no Android ou iOS (sistema do iPhone), por meio de um aplicativo.

Subtenente Wildsley reforça que os jovens que não alistarem serão impedidos de alguns direitos do cidadão. “Não poderá tirar passaporte, se fizer algum concurso público não poderá assumir o seu cargo, não pode adquirir o diploma de universidade, por exemplo, por não atender a uma lei federal”.

Para quem não tem acesso à internet, a inscrição deve ser feita em uma Junta do Serviço Militar (JMS), mais próxima da sua residência. Nesse caso, o jovem deve apresentar certidão de nascimento ou prova equivalente e comprovante de residência ou declaração firmada por ele.

Já para aqueles que nasceram em outros anos e ainda não executaram o alistamento, a modalidade online não está disponível. “Ele deverá fazer presencialmente na Junta de Serviço Militar, na Praça Cesário, que vai analisar a situação, será cobrada uma multa e será dado prosseguimento ao seu alistamento”.

A seleção dos jovens para ingresso nas Forças Armadas ocorre no período de 1º de julho a 28 de outubro. Após as etapas, os jovens podem ser incorporados ou dispensados do serviço militar. Caso seja dispensado, o jovem recebe o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). Ele participa de uma cerimônia onde se compromete a se apresentar futuramente, caso seja necessário.