Inscrições para a Guarda Mirim de Inhapim estão abertas

INHAPIM – O período de inscrições para o processo seletivo da Guarda Mirim de Inhapim iniciou nesta segunda-feira (8) e segue até o dia 19 de junho. Adolescentes de 14 a 17 anos, acompanhados de um responsável legal, devem se dirigir até a sede da Guarda Mirim, na rua Coronel Guilherme, 73, no centro de Inhapim, das 13 às 18 horas. Sendo observadas as recomendações dos órgãos de saúde com o uso de máscaras faciais.

Documentos necessários para realizar a inscrição: original e cópia do RG e CPF do candidato e original e cópia do comprovante de endereço atualizado. A taxa de inscrição é de R$ 15,00.

A prova de conhecimentos está prevista para o dia 08 de agosto, às 09h. O edital 01/2020 está disponível, para os interessados, na sede da Guarda Mirim.