Inscrições abertas para o Vestibular Agendado do UNEC

Provas podem ser feitas até 30 de julho

CARATINGA – A corrida por uma vaga no Centro Universitário de Caratinga (UNEC) já começou. Estão abertas as inscrições para o Vestibular Agendado até o dia trinta de julho e se você é candidato, pode escolher a data e o horário para realizar as provas.

A inscrição é feita online e são necessários os dados pessoais, definir o curso que o candidato deseja fazer, fazer a opção de língua estrangeira no ato do preenchimento da ficha de inscrição, escolher o dia e a hora que deseja fazer a prova, ler o edital com atenção para conhecer as recomendações e realizar o exame dentro do agendamento.

O coordenador do Vestibular do UNEC, Sanderson Dutra Rocha Gouvêa, explicou que as inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da instituição. “Estão sendo oferecidas vagas para todos os cursos do UNEC, exceto para o curso de Medicina, e muitos candidatos já garantiram seu ingresso pelo Vestibular de Inverno, que aconteceu no último domingo (07). A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) também pode ser usada para ingressar na faculdade. Basta colocar as informações solicitadas no formulário de inscrição online”, comentou.

O candidato deve acessar o site do UNEC (www.unec.edu.br) e clicar no banner central da campanha do Vestibular Agendado. Logo em seguida, a navegação será direcionada para a página onde é possível ler o edital e preencher o formulário de inscrição. Sanderson Dutra afirmou que é preciso ter atenção às informações, principalmente se o estudante deseja utilizar a nota do ENEM.

“Nosso vestibular oferece a entrada tanto por prova, em que o candidato pode agendar, e ele também pode optar pela utilização da nota do ENEM. Por edital, aceitamos a nota dos últimos cinco anos e o estudante pode escolher o ano de sua preferência. Fazemos a conversão de notas em nosso sistema e classificamos o candidato”.

Quem utiliza a nota do ENEM não precisa fazer a prova de vestibular. O candidato pode fazer tudo pelo site, preenchendo o protocolo com o número de inscrição no ENEM e nome completo. As informações são importadas do sistema do Ministério da Educação (MEC), por isso é necessário ter atenção ao preencher o formulário de inscrição para que não haja erros e inconsistências.