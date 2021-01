Inscrições abertas para o Programa de Residência Médica da Funec

Até o dia 11 de fevereiro de 2021 estão abertas as inscrições para as 12 vagas nas áreas de: Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, Pediatria e Psiquiatria

CARATINGA – O Programa de Residência Médica da Fundação Educacional de Caratinga (Funec) está com inscrições abertas para vagas de Residência Médica, ao todo são 12 vagas nas áreas de: Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, Pediatria e Psiquiatria. A Residência Médica da Funec é credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e os interessados podem se inscrever até o próximo dia 11 de fevereiro.

A coordenadora geral da Comissão de Residência Médica da Funec, Daniela Fonseca Genelhu Soares, destaca a importância desta etapa na formação dos profissionais da medicina. “Todo o processo de ensino aprendizagem que a Residência Médica proporciona para a formação dos novos médicos é um diferencial na carreira e conta muito no quesito da experiência. Durante este período é possível vivenciar o cotidiano da profissão na prática, de maneira supervisionada e humanizada. Este é o momento certo para praticar a escuta e aprender e a enxergar o paciente além da doença ou dos sintomas. E o aprendizado prático oferece muitas vantagens para o desenvolvimento profissional e também pessoal do médico recém-formado”.

Estão aptos a participar do processo seletivo, profissionais graduados no curso de Medicina de instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação do Brasil e devidamente registrado no respectivo conselho (CRM) antes do período de início da Residência Médica, que é o mês de março de 2021. A Prova Escrita será aplicada na cidade de Caratinga/MG, na data prevista de 15 de fevereiro de 2021 (segunda-feira), às 08h00min para todas as especialidades, e a prova prática será na data prevista de 18 de fevereiro de 2021 (quinta-feira), às 08h00min. Ambas as avaliações serão realizadas no campus II do UNEC.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de fevereiro na recepção do Hospital CASU, mantido pela FUNEC, situado na Rua Niterói s/n, Bairro das Graças, Caratinga (MG), durante seu horário de funcionamento. Outras informações podem ser consultadas no edital que está disponível nos sites: http://bit.ly/editais_casu e http://bit.ly/editais_unec.