Inscrições abertas para o Empretec em Caratinga

Objetivo é preparar o participante para a competitividade do mercado, por meio do desenvolvimento de características empreendedoras

CARATINGA – O Sebrae Minas está com inscrições abertas para o Empretec – seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de estimular o comportamento empreendedor, por meio de uma metodologia inovadora. A capacitação será realizada em Caratinga, entre os dias 23 e 29 de setembro. As vagas são limitadas e os interessados em participar devem se inscrever até o dia 3 de setembro. “É um treinamento em que auxiliamos o participante a desenvolver habilidades, a conhecer melhor o seu negócio e a construir metas para o futuro”, enfatiza o analista do Sebrae Minas, Ladislau Pereira.

EXPERIÊNCIA DE SUCESSO

Sandra Carli é empresária na região de Caratinga e atua no segmento de óticas. Em 2016, a empreendedora, que tinha uma única loja em funcionamento, decidiu participar do Empretec, com foco no crescimento dos negócios.

Três anos após a qualificação, Sandra comemora a expansão do empreendimento, que agora conta com cinco lojas na cidade. “O Empretec mudou a minha visão empresarial. Antes eu não sabia os caminhos certos para planejar o crescimento da minha empresa. O curso me deu o direcionamento que eu precisava para crescer”, destacou.

EMPRETEC

O Empretec, ministrado no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, consiste numa capacitação intensiva, realizada em seis dias de imersão, com duração total de 60 horas. Em 2018, só em Minas Gerais, mais de 2.000 pessoas participaram do curso.

SERVIÇO

Empretec – Caratinga

Inscrições: até 03/09

Data da entrevista: 09 a 13/09

Data do curso: 23 a 28/09

Horário: 8h às 18h

Local: ACIC – Associação Comercial e Industrial de Caratinga

Público alvo: Microempreendedor Individual (MEI), Microempresas (ME), Potencial Empresário e Potencial Empreendedor.

Contato: (33) 3321-6829