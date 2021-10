Inscrições abertas para o Congresso Multidisciplinar do UNEC

O evento acontece de 25 a 29 de outubro no formato online

CARATINGA – Estão abertas as inscrições para o 4º Congresso Multidisciplinar do Centro Universitário de Caratinga, o UNEC. O evento, que já faz parte do calendário acadêmico, vai acontecer, pela primeira vez, no formato digital, por conta do contexto de pandemia. O congresso será de 25 a 29 de outubro, e é promovido pela FUNEC, através da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do UNEC. “Esse é um momento muito importante dentro da academia. E dessa vez, com o diferencial de ser aberto a toda comunidade, que foi facilitado pelo formato online, podendo alcançar mais pessoas”, destaca o professor Eugênio Maria Gomes, que é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão do UNEC.

O objetivo é oferecer a todos os participantes uma semana de conteúdo atualizado, com grandes nomes atuantes no mercado. A pró-reitora de Ensino, Raquel Carvalho, ressalta a característica multidisciplinar do congresso, que oferece oportunidade de integração dos saberes, “por ser um congresso multidisciplinar é possível que aconteça uma partilha de conhecimento. E é nesse momento que se percebe a integração do ensino, da pesquisa e da extensão na formação dos estudantes. A busca pelo conhecimento é um diferencial de um profissional preparado, e que se mantém em movimento e sempre atualizado. “O congresso é uma oportunidade enriquecimento curricular das estudantes, isso é muito importante. Defendo essa tese da busca pelo conhecimento”, afirma o professor Antônio Fonseca, reitor do UNEC.

Além dos estudantes e egressos do UNEC, também podem participar alunos de outras instituições e profissionais formados em todas as áreas do conhecimento. O professor José Aylton, coordenador da Extensão do UNEC, diz que a estrutura do congresso foi preparada para garantir o maior aproveitamento de todas as áreas do saber. “Temos muitos palestrantes convidados de outras cidades e isso vai enriquecer nosso congresso.”

O evento de alcance nacional é 100% online e gratuito. As inscrições para participar do congresso, podem ser feitas pelo site www.unec.edu.br