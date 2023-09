Inscreva-se no canal do Diário do Caratinga no WhatsApp

O Diário de Caratinga já está nos canais do WhatsApp, recurso anunciado recentemente por Mark Zuckerberg.

Na nova funcionalidade, liberada para mais de 150 países, os internautas podem receber notícias, vídeos e links de seus canais preferidos.

No canal do Diário de Caratinga, por exemplo, você poderá ler no começo e no final do dia um resumo das principais notícias.

Todo o conteúdo do canal do Diário de Caratinga é gratuito.

Um aviso importante: a funcionalidade será disponibilizada gradualmente, por isso nem todo mundo conseguirá acessar os canais imediatamente. Mas todos os usuários poderão se cadastrar para serem notificados se não tiverem acesso imediato.

Os canais são separados dos chats privados e os seguidores dos canais não conseguem ver os números de telefone uns dos outros. Há ainda um diretório de buscas em que os usuários conseguem ver quais canais estão disponíveis em seu país.

