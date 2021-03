Início da vacinação dos idosos de 78 e 79 anos

CARATINGA- Nesta sexta-feira (12), os idosos de 78 e 79 anos poderão procurar as Unidades de Saúde dos seus respectivos bairros para receberem a vacina contra o novo Coronavírus. A notícia foi dada pelo secretário de Saúde, Erick Gonçalves, que disse também que as 610 doses recebidas não serão suficientes para imunizar todo o público-alvo.

Aqueles que moram em áreas descobertas por PSFs podem ir até a Unidade V ou entrar em contato através do telefone (33) 3329-8121.

Os idosos com mais de 80 anos que não foram vacinados também podem procurar as Unidades. Já os idosos acamados devem entrar em contato com a Unidade de Saúde mais próxima para agendar a vacinação, que será realizada por uma equipe volante na próxima semana.

O município aguarda mais doses para dar início à vacinação do público de 75 anos.