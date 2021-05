Início da vacinação contra Covid-19 de pessoas com comorbidades

Nesta quarta-feira, dia 12 de maio, terá início a vacinação contra a COVID-19 de pessoas com comorbidades, de 55 a 59 anos. Pessoas com Síndrome de Down e doentes renais crônicos que realizam diálise, maiores de 18 anos, também serão vacinadas.

No momento da vacinação, o público alvo deverá levar, além do documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência, um formulário preenchido pelo médico. Para isso, a Prefeitura de Caratinga disponibilizou o documento , que pode ser acessado aqui:

No documento consta, também, a lista das comorbidades preconizadas pelo Ministério da Saúde.

Além do público citado, aquelas pessoas que possuem deficiência permanente e que são beneficiárias do BPC (Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência), poderão receber a vacina a partir desta quarta-feira, dia 12 de maio.

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde dará continuidade, também, à vacinação dos idosos acima de 60 anos. Para vacinar os públicos citados, o município recebeu 3.160 doses da vacina contra o novo Coronavírus.

Vale ressaltar que as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas de 8h às 10h30 e de 13h às 16h para a vacinação.