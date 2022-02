Início da restauração do Menino Maluquinho está previsto para este mês de fevereiro

CARATINGA- Muitas pessoas têm questionado quando será iniciada a restauração do Menino Maluquinho, que está interditado desde o mês de setembro de 2021, devido ao risco de queda da cabeça da estátua, que foi escorada por um andaime.

O município estava enfrentado dificuldades para encontrar um profissional que comprovasse aptidão e interesse para o serviço. No entanto, de acordo com o executivo, já há uma previsão de início das obras.

“Foi realizado um chamamento público e o profissional que apresentou menor orçamento foi contratado. A previsão é que as obras sejam iniciadas neste mês de fevereiro. Vale ressaltar que o início dos serviços depende das condições climáticas”, informou por meio de nota.

A ESTÁTUA

O artista plástico João Rosendo, que construiu o Menino Maluquinho, à época, conversou com a imprensa e destacou as características da obra que possui 10 metros de altura, contando com a base. “É uma escultura feita a partir de isopor e depois coberta com fibra de vidro, também com massa plástica, enrijecedora. Por dentro da estátua existem duas colunas que pegam numa fundação da parte do pedestal até o ombro do Menino Maluquinho. Dali para cima outra coluna de concreto que vai até o final da panela”.

Rosendo disse que não havia risco de desabamento do monumento e que a cabeça inclinou um pouco, devido à infiltração. A água que entrou teria modificado o peso, dando uma ligeira inclinada para a esquerda.

Outra observação do artista é mais uma situação que teria abalado a estrutura da estátua: a passagem de veículos pesados, o que causa uma trepidação