Iniciadas as obras de pavimentação e drenagem no distrito do Januário, em Inhapim

INHAPIM – Conforme havia anunciado em maio desse ano, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” deram ordem de serviço para que as obras de pavimentação e drenagem das principais ruas do distrito do Januário fossem iniciadas.

Segundo o prefeito Marcinho, com a realização das obras de infraestrutura e mobilidade urbana os moradores do distrito do Januário poderão ter acesso aos serviços públicos ofertados pelo município sem maiores transtornos com a poeira e o barro. “Em 24 de maio deste ano, eu, o vice-prefeito Sandro da Saúde e o secretário de obras Welisson Martins nos reunimos com os moradores do nosso distrito do Januário para anunciar o calçamento e drenagem pluvial das primeiras ruas do distrito, obra essa que só foi possível graças a destinação de recursos pelo nosso deputado estadual Tito Torres, o qual agradeço pela atenção e carinho a favor de Inhapim. A realização destas obras representa uma enorme conquista para a população do Januário, pois a comunidade ficará mais organizada e mais bonita com a chegada do calçamento das primeiras ruas na comunidade. Outro benefício é a questão de mobilidade dos moradores e visitantes dentro do próprio distrito, que poderão ter acesso aos serviços públicos na escola municipal Elias Januário, na Unidade Básica de Saúde Nestor Pereira de Carvalho e ao Museu Casa de Memórias sem o desconforto de se locomoverem na poeira em época de seca, ou no barro no período das chuvas”, destacou o prefeito Marcinho.

Além desta obra de calçamento e drenagem no distrito do Januário, a prefeitura de Inhapim segue promovendo pavimentações em outros pontos da zona rural do município, a “serra da pirraça” no córrego da pirraça já está com a rede pluvial e os meios-fios concluídos, e serão iniciadas agora a implantação do pavimento em bloquete sextavado. “Estamos com 23 obras em execução no município de Inhapim neste momento, muitas delas são calçamentos e implantações de redes pluviais e bueiros, além das obras aqui no distrito do Januário estamos promovendo calçamento simultaneamente por exemplo na serra da pirraça (córrego da pirraça), calçamento da rua Leandro Alves de Carvalho no distrito de Itajutiba, calçamento de ruas na vila Dona Mitinha e prolongamento da rua José de Melo Corrêa, no bairro Santo Antônio, rua de acesso ao Parque Municipal de Exposições no centro da cidade e calçamento e drenagem pluvial com construção de muro de arrimo na rua José Joaquim Pinheiro (Rua do Campo) no distrito de Tabajara. Esperamos concluir todas essas obras no menor espaço de tempo possível primando sempre pela qualidade, nosso intuito é atender nossa comunidade com excelência”, concluiu Welisson Abrantes Martins, secretário de Obras.

Assessoria de Comunicação