Iniciação científica do Unec aborda o pós-pandemia

O programa de iniciação científica do Unec 2021/2022 traz como tema o pós-pandemia

CARATINGA- Dentre as propostas do projeto de pesquisa, está incluída a abertura de um ambulatório de reabilitação dos pacientes pós-covid. A coordenação de pesquisa, através da Pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e extensão do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela Funec, realizou na última semana, a apresentação oficial do programa de iniciação científica 2021/2022.

A reunião virtual contou os acadêmicos voluntários e bolsistas, além da participação da coordenadora de pesquisa do Unec, Marina Moura, do pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, doutor Eugênio Maria Gomes e do infectologista do Casu-Hospital Irmã Denise, mantido pela Funec, Klinger Soares.

Os trabalhos de excelência realizados pelo Casu – Hospital Irmã Denise durante a pandemia e a reabilitação de pacientes que contraíram o coronavírus, são os temas abordados. “Diante da situação que temos vivido e do trabalho que o Casu desempenha na assistência dos pacientes acometidos pela covid-19, tivemos a ideia de criar um ambulatório para assistência pós-covid, onde os atendimentos acontecem no Centro de Reabilitação, mantido pela Funec. A ideia partiu da nova política de pesquisa da instituição, onde os alunos realizam a coleta de dados do hospital e projetos de intervenção e reabilitação desses pacientes.” Destaca Dra. Marina Moura.

O pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, doutor Eugênio Maria Gomes, deu as boas-vindas aos alunos e destacou a importância da pesquisa científica. “Vocês terão a oportunidade de fazer ciência! Isso é um momento muito importante para a instituição e para a formação e carreira de cada um dos envolvidos.”

Daniel Dornelas é aluno do curso de psicologia e participante do programa de iniciação científica, ele destaca os benefícios da pesquisa para os acadêmicos e também, para a população de Caratinga. “Decidi participar do projeto, pois vi que estamos vivendo um momento único, que ficará marcado pra sempre na história da humanidade. A oportunidade de trabalhar com pacientes no processo de reabilitação no momento em que a Funec através do Casu abre as portas para recebê-los, possibilita nosso aprendizado e gera bons resultados para a população de Caratinga e região, isso me encanta! É o Unec mais uma vez inovando e gerando bons resultados”, enfatizou Daniel.