Inicia nesta quarta (09) a 1ª Oficina Integrada de Capacitação e Educação Ambiental dos Comitês da Bacia do Rio Doce

DA REDAÇÃO – Com o objetivo de fortalecer as iniciativas voltadas para a Educação Ambiental, os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce realizam, nos dias 9 e 10 de outubro, a 1ª Oficina Integrada de Capacitação e Educação Ambiental. O evento será realizado no auditório da Unileste, em Coronel Fabriciano. A Oficina é voltada aos membros das câmaras técnicas e grupos de trabalho especializados, além da diretoria dos CBHs. A expectativa é reunir mais de 40 participantes.

A Educação Ambiental sempre foi um dos pilares dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O Objetivo é apresentar as ações já desenvolvidas na bacia e, a partir daí, definir estratégias para e construir diretrizes para fortalecimento e integração das iniciativas já existentes. A programação envolve discussões e apresentações dos grupos de trabalho, ações e desafios do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PIRH Doce).

Para o presidente do CBH Doce, José Carlos Loss Júnior, além de despertar e fortalecer o pensamento crítico a partir de questões urgentes, a oficina visa estimular a mobilização dos comitês. “A expectativa para a chegada da oficina é a melhor possível. A partir das discussões dos grupos de trabalho, iremos aplicar as ações previstas no PIRH e a melhor forma de alcançar as comunidades”, afirma.

Loss entende que as demandas relacionadas à educação ambiental se apresentam como temáticas essenciais nos comitês de bacia, porém o maior desafio é a complexidade de aplicar as ações nas comunidades. “O grande desafio da Educação Ambiental é utilizar os canais corretos de comunicação nas comunidades. A discussão juntamente com os órgãos gestores, comitês afluentes e entidade delegatária é crucial nesse processo de integração na gestão dos recursos hídricos”, disse.

A 1ª Oficina Integrada de Capacitação e Educação Ambiental dos Comitês da Bacia do Rio Doce conta com o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Centro Universitário do Leste de Minas (Unileste) e da Entidade Delegatária e Equiparada às funções de Agência de Água da Bacia do Rio Doce (Agedoce).

Confira a Programação Completa

Dia 09/10 – Quarta-Feira

08h00 – 08h30 Recepção.

08h30 – 9h00 Abertura Oficial – Apresentação do Presidente do CBH Doce e CBHs afluentes mineiros e demais participantes.

09h00 – 10h30 – O PIRH Doce suas ações prioritárias e os desafios para capacitação e educação ambiental.

10h30 – 10h40 Intervalo

10h40 – 11h10 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) apresentação do Jogo Akauana.

11h10 – 12h30 – Primeira etapa – Grupos de trabalho.

12h30 – 14h00 – Almoço.

14h00 – 16h00 – Continuação da primeira etapa – grupos de trabalho.

15h00 – 16h00 – Segunda etapa – Grupos de trabalho.

16h00 – 16h15 – Coffee Break.

16h15 – 18h00 – Terceira etapa – Grupos de trabalho.

Dia 10/10 – Quinta Feira

08h00 – 08h30 Recepção.

08h30 – 10h30 Quarta etapa – Grupos de trabalho.

10h30 – 10h40 Intervalo.

10h40 – 11h40 Apresentação de propostas.

12h00 – 12h30 Encaminhamentos finais e Encerramento.