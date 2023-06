Inhapinhenses disputarão a segunda etapa dos Jogos Escolares de Minas Gerais

A próxima fase regional da competição será realizada na cidade de Almenara

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Esportes, está dando todo apoio necessário aos alunos das escolas estaduais Dr. Guilhermino de Oliveira e Alberto Azevedo que passaram para a segunda etapa dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG, após vencerem a fase microrregional em Caratinga. A próxima fase regional da competição será realizada na cidade de Almenara.

Segundo o treinador Jhon Salles, mais uma vez as equipes do módulo 01/ sub14 da escola estadual Dr. Guilhermino de Oliveira e o módulo 01/ sub17 da escola estadual Alberto Azevedo chegam à fase regional da competição. “Nossos atletas das escolas estaduais de Inhapim, tanto módulo 01 quanto o módulo 02, vencedores da etapa microrregional em Caratinga estão extremamente contentes em poder participar da competição regional em Almenara, onde buscaremos representar nosso município e tentar vencer mais esta etapa para passarmos para a próxima fase em Uberaba no triângulo mineiro. É importante registrar o apoio dos diretores e dos professores de educação física das escolas, bem como o apoio irrestrito da Prefeitura de Inhapim através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer incentivando nossos adolescentes a vencerem mais esta etapa da competição, dando todo apoio logístico e profissional necessário para que as equipes possam se deslocar e participar dos jogos”, informou o treinador.

Caso as equipes das escolas estaduais Dr. Guilhermino de Oliveira e Alberto Azevedo passem pela fase regional em Almenara, estes terão a oportunidade de ir até o triângulo mineiro, em Uberaba para participarem da etapa estadual dos jogos, conforme explica o secretário de esportes Jean José Siqueira.

“Nossos garotos estão empolgados com suas equipes para disputar mais uma fase dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG, agora, nossa torcida se concentrará para cada um deles nos jogos em Almenara, e caso vençam, disputaram a fase estadual dos jogos em Uberaba, no triângulo. A Secretaria de Esportes e Lazer segue apoiando, incentivando e treinando nossos jovens atletas, e com o apoio dos diretores das escolas, professores de educação física os pais ou responsáveis legais, tenho certeza, galgaremos êxito em trazer este título para Inhapim”, finalizou.

Assessoria de Comunicação