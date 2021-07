Córrego do Valadão (Arêdes), Bernardos, Vila Marques e Renascer recebem pontos de parada de ônibus

INHAPIM – A prefeitura instalou quatro pontos de ônibus ao longo da Rodovia BR-116 em Inhapim.

Foram contempladas as comunidades do córrego do Valadão (Arêdes) próximo ao trevo de São João do Oriente, Comunidade da Vila Marques, Córrego dos Bernardos (Pita-Fogo) e por fim, um ponto próximo ao Restaurante e Pousada Renascer.

A construção e instalação dos pontos de ônibus são provenientes de recursos próprios do município e para dar vida a cada unidade instalada, a Divisão de Comunicação Social da prefeitura de Inhapim, sob supervisão direta do prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, decidiu promover quatro pontos de belezas naturais e históricas da cidade, sendo destaque a Cachoeira dos Araújos localizada no distrito de Jerusalém, Santinha, do Córrego dos Brás, localizada no ponto mais alto daquela comunidade, Capela de Nossa Senhora Aparecida, ponto de visitação religiosa no alto do bairro Santo Antônio e Rio Manhuaçu, beleza natural que corta o município de Inhapim no distrito de Tabajara.

“A instalação dos pontos é uma antiga e importante demanda da população, pequenas obras que fazem grande diferença na vida destas comunidades localizadas às margens da BR-116 em nosso município. Agora, aquelas pessoas que necessitam utilizar o transporte coletivo, seja diariamente ou de forma esporádica, não precisarão enfrentar as intempéries do tempo, trazendo conforto na espera do veículo coletivo”, informou o vice-prefeito Sandro da Saúde.

Para o prefeito Marcinho essa é mais uma obra que vem de encontro aos anseios da população, e destacou o pedido feito pela vereadora Val da Saúde para execução dos trabalhos de instalação dos pontos; “Atendendo uma indicação da Vereadora Val da Saúde, bem como ouvindo a nossa comunidade, construímos e entregamos esses quatro pontos de espera de ônibus, situados às margens da BR-116, nas proximidades da Vila Marques, Bernardo, Valadão e Hotel e Restaurante Renascer. Juntos por um Inhapim melhor”, finalizou.

Assessoria de Comunicação