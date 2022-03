Inhapim sediará abertura do Circuito Mineiro de Vôlei de Praia

CARATINGA – A Federação Mineira de Vôlei, em parceria com a prefeitura de Inhapim, realizará a etapa de abertura do Circuito Mineiro de Vôlei de Praia Temporada 2022, de 18 a 20 de março na Praça de Esportes João Felisberto Pereira.

Daniel Cristiano, assessor da Federação Mineira de Voleibol, contou que em 2021 foi realizado um circuito regional em Inhapim, quando então a Federação aprovou a estrutura, e a acolhida da cidade. “As pessoas prestigiaram o vôlei de praia, e este ano a gente foi contemplado com a abertura do Circuito Mineiro de Vôlei de Praia em Inhapim. Teremos várias categorias, como a Sub-19 Masculino e Feminino, atletas nascidos no ano de 2004 e 2005 com menos de 19 anos, teremos também o lançamento que é categoria misto, que vai praticar um homem com 40 anos + e uma mulher com 33 anos +. É uma novidade da Federação Mineira de Voleibol, para estimular a prática do vôlei de praia aqui na regional. Teremos também o torneio principal, que são os atletas de alto rendimento, que é a categoria adulta, no masculino e no feminino”, disse Daniel. Participarão do circuito duplas de Vitória (ES), de Inhapim, Ubaporanga, Caratinga, Ipanema, Governador Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Belo Horizonte, Betim, Três Corações e Lagoa da Prata. “Uma série de cidades virão para Inhapim participar da abertura do circuito mineiro de praia. Estamos esperando em torno de 110 atletas, que virão disputar a primeira etapa do circuito mineiro da temporada 2022, a gente avalia que será um verdadeiro show de vôlei de praia aqui em Inhapim. Minas Gerais não tem mar, mas nós temos essa estrutura fantástica da prefeitura municipal de Inhapim, queremos agradecer o apoio da prefeitura municipal através do prefeito Márcio, através da Secretaria de Esportes, do secretário Jean e

à federação mineira de voleibol que apostou na nossa regional e está nos contemplando com essa etapa de abertura do circuito mineiro de vôlei de praia”, destacou Daniel Cristiano.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, ressaltou que é com grande satisfação que o município de Inhapim está tendo condições de sediar o circuito e mostrar ainda mais para a população e para as cidades vizinhas, o espaço disponível para o povo que é a praça de esportes. “O primeiro já foi um sucesso, e com certeza essa segunda etapa será ainda mais sucesso, temos tudo para abrilhantar o evento, será um prazer receber os atletas de todo estado de Minas Gerais. E para quem mora em Inhapim a inscrição é gratuita, é mais uma forma de incentivar o esporte, e a saúde”, disse o prefeito.

O secretário de Esportes Jean Siqueira, disse que fica emocionado ao ver uma cidade como Inhapim, que é considerada pequena receber essa etapa do Circuito Mineiro de Vôlei de Praia. “É muito orgulho para nós inhapinhenses. A população de Inhapim vai receber de braços abertos esse evento, nós temos apoio da prefeitura municipal com prefeito Marcinho e vice Sandro, temos o apoio do Daniel, que é o representante do vôlei, a gente fica muito satisfeito e honrado de receber a primeira etapa desse circuito aqui em Inhapim”, concluiu o secretário Jean.

As inscrições para as duplas federadas de 18/02 a 05/03 podem ser feitas através da Assessoria Regional Quatro (AR-4) com o assessor da Federação Mineira de Voleibol na Regional Vale do Aço e Leste de Minas, Daniel Cristiano, pelo WhatsApp (31) 9 8918-8251 ou Instagram @ar4fmvolei.