Inhapim: Secretarias de Agricultura e Assistência Social promovem segurança alimentar e nutricional a famílias carentes

INHAPIM – Políticas públicas para a promoção da segurança alimentar são legítimas e necessárias em uma sociedade que ainda convive com desigualdades inaceitáveis.

Este quadro torna necessário e imprescindível adotar ações estruturantes no campo da proteção e da promoção dos direitos humanos, contribuindo para que pessoas e famílias tenham assegurada a plenitude de seus direitos, dentre eles o direito fundamental de alimentar-se adequadamente.

A prefeitura de Inhapim, através das secretarias de Agricultura e Assistência Social, esta desempenhando papel importante no que se refere à distribuição de cestas de legumes, frutas, verduras e derivados de leite a diversas famílias inhapinhenses, através do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

Para a secretária de Assistência Social, Maria Izabel Peixoto Silva, a distribuição dos alimentos auxilia as famílias na superação de tempos difíceis vivenciados durante a pandemia da Covid-19, em que muitos pais e mães de família encontram-se desempregados, e às vezes sem nenhum amparo em programas sociais trabalhistas. “Uma alimentação saudável requer quantidades certas, sem exageros e também sem exclusões, e alimentos que forneçam ao corpo, proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, cálcio, vitaminas e outros minerais. A diversidade de grãos, verduras, legumes e frutas deve fazer parte das refeições do dia a dia de todas as pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Agricultura buscam de forma conjunta proporcionar segurança alimentar e nutricional para o maior número de famílias carentes atendidas possíveis”, destacou.

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

O Programa de Aquisição de Alimentos apresenta como objetivo garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão social no campo, por meio do fortalecimento da agricultura familiar. O programa prevê duas etapas importantes: o suprimento alimentar à população e o estímulo à pequena produção e a seu consumo.

Em Inhapim, a Associação Fofinha de Mulheres, localizada no distrito do Alegre, conta com 22 produtoras; a Associação de Mulheres Agricultoras do Valão, que fica no Córrego do Valão, distrito de Tabajara, tem 19 produtoras; enquanto a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego Boa Fé, em São Silvestre, tem oito produtoras, e a Associação do Córrego Barra do Santo Antônio conta com a participação de 15 produtores, formam o programa de distribuição, atendendo famílias e entidades cadastradas junto a Secretaria de Assistência Social, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 510 mil reais na agricultura familiar.

“A compra dos alimentos produzidos pelas associações e posterior doação simultânea tem como finalidade o apoio financeiro aos agricultores familiares, além é claro, de prestar apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social” disse Nádia Rocha, secretária de Agricultura.

Assessoria de Comunicação