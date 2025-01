Inhapim se prepara para Noite Mineira de Museus e Bibliotecas

INHAPIM- A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e os museus de Inhapim se preparam para a 9ª Edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas (NMMB).

A equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Inhapim reuniu deste último dia 17, com os representares dos museus do município para planejamento de ações culturais integradas para a realização da 9ª Edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas (NMMB), que ocorrerá no dia 13 de fevereiro de 2025.

A NMMB é um conjunto de eventos culturais realizados em diversos municípios de Minas Gerais, coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, que tem por objetivo aproximar as comunidades locais dos museus e bibliotecas fortalecendo o papel desses espaços como pontos de encontro, aprendizado e reflexão sobre a diversidade cultural e a histórica de cada município.

A secretária municipal Astrid Maciel Motta, ressaltou a importância deste tipo de ação para o município, pois amplia as possibilidades das pessoas realizarem visitas aos equipamentos da cidade e para o fortalecimento da herança cultural mineira.

Participaram da reunião Astrid Maciel Motta, secretária Municipal de Cultura e Turismo; Lyzandro Luiz Cardoso, diretor de Cultura e Turismo; Maria das Dores Belgo Militão, do Museu Mamédio Francisco Militão; Aloysius Gentil Gonçalves, do Museu de Memória Bentoca e Maria de Lourdes Souza, da Casa de Memória e Cultura do Córrego dos Januários.