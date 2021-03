Inhapim recebe viatura patrulha rural para polícia militar

INHAPIM – Na última semana, o governo de Minas promoveu solenidade de entrega de viaturas para a Polícia Militar no Palácio Tiradentes em Belo Horizonte, sede do Governo Estadual.

Atendendo solicitação do prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, o deputado federal Mauro Lopes (MDB) promoveu indicação de emenda parlamentar no sentido de permitir a aquisição de uma viatura, modelo caminhonete Mitsubishi L200 4×4, que será empregada no patrulhamento ostensivo rural.

O policiamento rural é a denominação dada à atuação policial em áreas rurais, isto é, as intervenções desenvolvidas pelas instituições policiais com ações preventivas e repressivas visando garantir a segurança pública e aumentar os níveis de sensação de segurança. “Todos nós sabemos que Inhapim possui uma vasta extensão territorial, contando com distritos e povoados populosos distante de sua sede, e a aquisição deste veículo representa agilidade e resposta rápida e eficaz contra a criminalidade. A presença policial no meio rural hoje é primordial para aumentar a sensação de segurança dos agricultores. Essa é uma demanda antiga de toda a população da zona rural do município, principalmente em períodos de safra de café e compra e venda de gado” disse o prefeito Marcinho.

Marcinho aproveitou ainda para agradecer a indicação do veículo disponibilizado pelo deputado Mauro Lopes. “É importante agradecermos a atenção dispensada para Inhapim do deputado federal Mauro Lopes, sempre atento às demandas que envolvem os anseios do nosso município”, ressaltou.

Assessoria de Comunicação