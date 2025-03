Inhapim recebe viatura 0km para Polícia Civil

INHAPIM – Nessa última terça-feira (18), a segurança pública do município de Inhapim recebeu um importante reforço. O prefeito Sandro Adriano realizou a entrega oficial de uma viatura modelo Chevrolet Montana 1.2 turbo 0KM ao delegado titular da 14ª Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Inhapim, Guilherme Lincoln Rocha Pereira. O veículo, adquirido pelo governo do Estado de Minas Gerais por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, será utilizado nas investigações conduzidas pela Polícia Civil no município.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Sandro Adriano destacou a importância do investimento para a segurança da população e o fortalecimento do trabalho investigativo da Polícia Civil. “Investir na segurança pública dos cidadãos inhapinhenses é uma premissa do meu governo. Após dialogarmos com a equipe policial da Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, liderada de maneira ímpar pelo delegado Guilherme Lincoln Rocha Pereira, foi identificada a necessidade de uma nova viatura policial para atender o trabalho dos investigadores. Levamos essa demanda ao nosso deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que nos atendeu prontamente. Sou grato ao excelente parlamentar mineiro por estar atento às reivindicações da população de Inhapim”, comentou o prefeito.

Ao receber as chaves do novo veículo, o delegado Guilherme Lincoln ressaltou a relevância do reforço para a atuação da Polícia Civil no município. “Essa viatura será muito bem utilizada na investigação e elucidação de crimes em toda circunscrição de nossa delegacia”, afirmou. Ele ainda agradeceu ao prefeito Sandro Adriano e ao deputado federal Marcelo Álvaro Antônio pela sensibilidade em atender as necessidades da segurança pública local.

A solenidade de entrega contou com a presença de autoridades locais, entre elas o investigador de polícia Agripa Anacleto de Sá e o secretário de Administração do município de Inhapim, Jean José Siqueira, que também é investigador de Polícia Civil aposentado. A nova viatura representa um avanço para as operações policiais no município, proporcionando mais agilidade e eficiência às investigações conduzidas pela Polícia Civil.