Inhapim recebe trator agrícola 0 km para atender produtores rurais

INHAPIM – Na manhã desta quinta-feira (14), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro da Saúde recepcionaram com um café da manhã na sede do Barracão do Produtor Rural de Inhapim, a deputada estadual Rosângela Reis, acompanhada do ex-vereador José Lúcio Ramos e da atual suplente de vereadora Marília Juliana da Costa Salles, a “Marília do Doro”.

Na oportunidade, a parlamentar mineira entregou as chaves de um trator agrícola 0 km para atender a agricultura familiar do município.

Para a deputada estadual Rosângela Reis, a destinação deste trator agrícola para o município de Inhapim será de grande valia para fomentar a agricultura familiar. “Na Assembleia Legislativa, como representante de nossa região, sigo lutando para trazer melhorias para os nossos municípios, a destinação desta patrulha rural mecanizada beneficiará diretamente nossos agricultores do município de Inhapim” comentou.

O prefeito Marcinho aproveitou a oportunidade para agradecer ao ex-vereador José Lúcio, a suplente de vereadora “Marília do Doro” e a deputada estadual Rosângela Reis pela indicação do trator agrícola para o município. “Primeiramente é importante agradecer a Deus pela oportunidade de ao lado do vice-prefeito Sandro da Saúde, poder proporcionar à população inhapinhense ganhos como a destinação deste equipamento agrícola. Este trator se somará a outros equipamentos já em trabalho pelo município para auxiliar nossos produtores rurais no manejo com a terra, em um programa pioneiro de aração e preparo do solo para receber o plantio promovido pela secretaria de Agricultura em parceria com diversas Associações dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares espalhadas na zona rural do município. Hoje sem dúvida alguma é um dia muito feliz para Inhapim,” concluiu.

Assessoria de Comunicação