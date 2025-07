Inhapim recebe evento cultural em homenagem à ancestralidade afro-brasileira

INHAPIM — A cidade de Inhapim se prepara para uma noite especial de tradição, cultura e resistência. Nesta quinta-feira (03), a partir das 19h, será realizado o evento “Ancestralidade Viva, Vozes do Interior”, na Escola Municipal Agripa Mendes de Sá, no bairro Santo Antônio. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Idealizado pela cantora, compositora, locutora e liderança cultural Imaculada Aparecida Souza, a ‘Tia Ladinha’, o projeto valoriza a ancestralidade afro-brasileira e promove a transmissão de saberes populares e memórias culturais. A iniciativa integra o projeto FEC 04/2024 – Saber Gerais, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais (SECULT), Descentra Cultura, FAOP (Fundação de Arte de Ouro Preto) e do movimento Liberdade Mora em Minas.

Programação valoriza tradição e identidade negra

A programação inclui a Roda de Conversa “Raízes de Resistência”, onde Tia Ladinha compartilhará suas experiências e reflexões sobre o papel das mulheres negras na preservação das tradições afrodescendentes. Na sequência, o público poderá participar da Oficina de Confecção de Bonecas Abayomi, atividade que resgata elementos da cultura africana e fortalece a identidade cultural negra.

O evento contará ainda com a participação do Grupo de Consciência Negra Tá No Sangue, das Senhoras Parteiras do Bairro Santa Cruz, do Grupo Abayomi – Resgatando Nossas Raízes e da MelloDias Produções.

Cultura, memória e resistência

Mais do que um encontro cultural, o evento se propõe a preservar e registrar a trajetória de Tia Ladinha, referência na cultura popular mineira, e a valorizar a contribuição da cultura afro-brasileira na formação social do interior de Minas.

A produtora cultural Magaly MelloDias, responsável pela organização, destaca que a proposta é promover uma noite de aprendizado, troca de saberes e celebração da ancestralidade.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (31) 9 8112-8879.