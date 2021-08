Inhapim recebe encontro da Rede Leste Banco de Alimentos

INHAPIM – Na manhã da última sexta-feira (20), foi realizado no salão da prefeitura de Inhapim o encontro de agricultores de 40 municípios que compõe a Rede Leste de Banco de Alimentos – RELBA.

O encontro que é realizado mensalmente nos municípios participantes, foi sediado em Inhapim por iniciativa da secretaria de Agricultura.

Após a recepção dos convidados, com as “boas-vindas” proporcionadas pelas crianças do Projeto “Barui-Bão” do Departamento Municipal de Cultura, os participantes foram convidados pelo prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e pelo vice-prefeito, Sandro da Saúde, a dirigirem-se ao piso superior da prefeitura onde foi servido café da manhã, antes do início dos trabalhos.

Na abertura do evento o prefeito Marcinho agradeceu a presença de todos, inclusive dos prefeitos da região, vice-prefeitos, vereadores, secretários de Agricultura de diversos municípios que compõe a Rede Leste de Banco de Alimentos, além das presenças dos deputados estaduais Tito Torres (PSDB), Marquinhos Lemos (PT) e Professor Irineu (PSL), do deputado federal Leonardo Monteiro (PT) e do representante do deputado federal Mauro Lopes, senhor José Moisés Nacif.

Em suas palavras o prefeito Marcinho enalteceu o trabalho desenvolvido pela Rede Leste de Banco de Alimentos, reforçando a necessidade de continuidade e fortalecimento dos trabalhos por ela desenvolvido em todos os municípios de atuação. “Essa parceria que ocorre via RELBA entre os municípios, onde é destinando o excedente dos alimentos via banco de alimentos no sentido de auxiliar os outros municípios, gerando assim uma rede sustentável de segurança alimentar em toda área de atuação é de extrema importância para o combate à desigualdade alimentar. É sempre bom reforçar que políticas públicas que atendam a população de forma equânime e que tragam benefícios as famílias em situação de vulnerabilidade social e a população em geral, encontrarão na nossa gestão em Inhapim sinergia e cooperação”, destacou o prefeito.

O evento contou ainda com uma palestra motivacional promovida por Xica da Silva e também uma palestra sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, desenvolvida pelo secretário executivo da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar – CAISAN/MG, João Batista Góes; “O SISAN foi instituído em 2006 pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional com o objetivo de assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Desde a sua criação, avanços legais e institucionais têm garantido a sua construção como estrutura responsável pela implementação e gestão participativa da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em âmbito federal, estadual e municipal. Esta construção se dá de forma paulatina, num trabalho contínuo de dedicação, articulação e priorização política dos setores envolvidos” explicou.

A secretária municipal de Agricultura Nádia Rocha avaliou o encontro da Rede Leste de Banco de Alimentos em Inhapim como um verdadeiro sucesso; “Encontros como o de hoje mostram que a agricultura familiar deve ser fomentada e incentivada pelo poder público dia após dia, pois é do pequeno agricultor que recebemos a maior parte dos alimentos que consumimos. O banco de alimentos de Inhapim em sintonia com a Rede Leste de Bancos de Alimentos tem trago para o município ganhos substanciais e extraordinários no que tange a segurança alimentar e nutricional de diversas famílias em situação de vulnerabilidade social. O trabalho desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Agricultura/ Banco de Alimentos e a Secretaria de Assistência Social de Inhapim demonstram que estamos no caminho certo”, finalizou.

