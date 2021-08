Inhapim recebe doação de equipamentos para auxiliar no processo de imunização contra o coronavírus

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim recebeu doação de equipamentos para auxiliar no processo de imunização contra o novo coronavírus ofertado pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais – CEMIG ao município.

Na lista de equipamentos destinados à Secretaria de Saúde de Inhapim constam três caixas térmicas de poliuretano, 15 litros e 12 bobinas de gelo recicláveis que foram entregues no último dia 4.

Na lista de equipamentos ainda constam uma geladeira 310 litros frost free que deverá ser entregue em breve conforme afirma o funcionário de carreira da Cemig, o inhapinhense Luiz Cláudio do Carmo Aquino. “Estou muito contente por representar a Cemig nesta iniciativa junto ao meu município. É uma forma que a empresa vislumbrou para auxiliar os municípios neste momento de enfrentamento à pandemia” explicou o servidor da estatal.

Já o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o vice-prefeito Sandro da Saúde agradeceram a doação dos equipamentos. “Toda iniciativa que visa amenizar o sofrimento das pessoas neste período de pandemia e no enfrentamento ao novo coronavírus é bem-vinda. Agradeço primeiramente a Deus pois estamos superando este período turbulento com o avanço do processo de vacinação, e agradeço também à Cemig na pessoa do amigo Luiz Cláudio pela doação destes equipamentos ao município de Inhapim que nos auxiliará para avançarmos ainda mais no processo de vacinação”, comentou o prefeito Marcinho.

Na sede da prefeitura participaram do recebimento de parte dos equipamentos doados pela Cemig através do representante Luiz Cláudio o prefeito Marcinho, o vice-prefeito Sandro da Saúde além do secretário municipal de Saúde, Flávio Nascimento.

Assessoria de Comunicação