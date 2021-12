Inhapim recebe caminhonete 0km para Defesa Civil

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim recebeu do Governo do Estado de Minas Gerais, através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil que repassou à 479 municípios mineiros, kit para compor as Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Essa iniciativa visa estruturar os municípios e garantir melhor atendimento em situações de emergência, como inundações e outras situações adversas, conforme informou o prefeito Marcinho; “A estruturação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em Inhapim representa a integração dos esforços de vários setores públicos, que em situação de desastres naturais primam pela solução rápida e eficaz dos problemas, sejam naturais ou provocadas pela ação humana. Inhapim é uma cidade que há muito tempo sofre com inundações, pois nossa cidade margeia o Rio Caratinga. Deslizamentos de encostas também são objetos de atenção da Defesa Civil e, em período de secas, as queimadas são também uma preocupação, e por mais que procuremos prevenir estes problemas, quando estes ocorrem devemos estar preparados para enfrenta-los” comentou.

Para coordenadora Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Inhapim, Daniela Cristina Santos Leite, a aquisição destes kits são provenientes do acordo do Termo e Medidas para Reparação Integral dos danos causados pelo rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019; “A compra dos veículos e dos demais produtos está sendo feita com recursos provenientes de Termo de Compromisso específico (TAC Defesa Civil), celebrado em novembro de 2020 e incorporado pelo Termo de Medidas para Reparação Integral dos danos causados pelo rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019”.

O Termo de Reparação foi assinado em fevereiro de 2021 pelos compromitentes – Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) e Ministério Público Federal (MPF) – e a compromissária – Vale S.A. – e homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)” informou.

Processo

No dia 10/8, chegou ao fim a primeira fase do Edital de Chamamento Público nº 01/2021, que estabeleceu critérios técnicos para a estruturação das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil no Estado de Minas Gerais. No total, 534 municípios apresentaram documentação em envelopes lacrados, com a finalidade de participar do processo e comprovar o preenchimento dos requisitos constantes do edital.

O material foi conferido e analisado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), que fez a seleção e a classificação dos municípios. A previsão é que o resultado, com as 479 cidades que obtiveram maior pontuação, seja divulgado em setembro.

O coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Osvaldo Marques, comemora a chegada de parte do material que será destinado aos municípios e regionais de defesa civil mineiras: 200 caminhonetes, notebooks e trenas digitais.

“Os novos veículos e os equipamentos que serão entregues aos municípios darão maior rapidez e mais qualidade aos atendimentos, auxiliando, também, na disseminação de comportamentos resilientes, voltados à proteção e à defesa civil no Estado de Minas Gerais”, explica o coronel.

Histórico

O Termo de Reparação visa reparar integralmente os danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho, que vitimou fatalmente 272 pessoas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o Estado de Minas Gerais.

Assessoria de Comunicação