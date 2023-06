Inhapim recebe base descentralizada do Samu

INHAPIM – O município de Inhapim recebeu nessa segunda-feira (26) uma base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), infraestrutura que garante tempo- resposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente Samu regional.

Dalton Caetano, diretor-executivo do Consurge (Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas), explicou que a base descentralizada do Samu Regional é que é gerenciado pelo consórcio composto de 86 municípios. “Quando concluir 100% da implantação, estaremos em 38 bases, dentre essas, teremos sete USA (Unidade de Suporte Avançado), composta de médico, enfermeiro e condutor socorrista. Aqui em Inhapim está sendo implantado uma USB (Unidade de Suporte Básico), tripulada por um condutor socorrista e o técnico em enfermagem, tudo custeado pelo município, estado e união. Esse serviço não é apenas mais uma ambulância para o município, e sim um serviço do 192 que a população”, disse Dalton Caetano.

Ainda segundo Dalton, quando a pessoa acionar o 192 a ligação será encaminhada para um médico que dará prosseguimento ao empenho de uma ambulância de acordo com a necessidade. “O que é mais importante, é que o paciente já sai regulado para o hospital de destino, não vai mais ficar batendo de porta em porta, seja em qualquer região do estado de Minas Gerais. E aqui em Inhapim o Samu vai atender a cidade, os distritos e todas as cidades circunvizinhas”, afirmou o diretor-executivo do Consurge.

O presidente do Consurge e também prefeito de Governador Valadares, André Merlo, relatou que o Samu Regional é um trabalho antigo, uma luta dos prefeitos. “O prefeito Marcinho acompanhou isso aí desde o início, a gente que está no segundo mandato sabe dessa luta, infelizmente tivemos o governo do estado que não percebeu que era tão importante esse atendimento de urgência e emergência, e na época haviam dois consórcios, e uma divisão do Vale do Aço com o Vale do Rio Doce, mas com o consenso de muitos acabou unindo em um só. O Consurge caminhou e nós estamos inaugurando essa base em Inhapim, já temos mais de 20 inauguradas, e está funcionado muito bem. As ligações vão para governador Valadares, a regulação chega e o munícipe será atendido rapidamente. Parabéns ao prefeito Marcinho e a todos de Inhapim por essa conquista”, afirmou o presidente do Consórcio.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, muito satisfeito com a inauguração do Samu em Inhapim, disse que é uma luta que vem desde 2017 quando assumiu a prefeitura. “Já havia essa demanda, não foi só insistência, foi resiliência para vencer e se tornar realidade essa base descentralizada em nossa cidade, que beneficiará não só nossa Inhapim, mas toda comarca, e as cidades próximas. Damos glória e Deus por essa conquista e graças ao esforço conjunto”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Sandro Adriano destacou que é um momento de gratidão a Deus estar recebendo a base descentralizada do Samu, um serviço de urgência e emergência tanto para o município de Inhapim, quanto para os municípios vizinhos. “É um sonho antigo, e se pensando pela função primordial do Samu, é questão de proteção da vida, é um grande ganho para Inhapim e região”, concluiu.