Inhapim realiza primeira copa de Marcha Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador

INHAPIM – No último sábado (5), Inhapim foi palco da 1ª Copa de Marcha Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador, organizada pela Prefeitura de Inhapim em parceria com o Núcleo M. M. Vale do Aço e a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Mangalarga Marchador (ABCCMM).

Com apoio do IMA e Pegasus Eventos, o evento contou com 11 categorias e premiação de R$15 mil reais em dinheiro, a arbitragem foi de Marney Mesquita, juiz oficial da ABCCMM, além de concurso para controlados e mirim. A Copa faz parte do calendário de eventos da ABCCMM, e pela primeira vez foi realizada em Inhapim.

Além do campeonato de marcha em diversas categorias, aconteceu ainda apresentação dos praticantes do Equocentro Amor em Movimento. O evento foi aberto ao público e recebeu competidores de haras de várias regiões do estado e de estados vizinhos, além de moradores e criadores de toda a região, superando as expectativas da organização.

O prefeito Marcinho frisou a importância das parcerias. “Quando permitimos haver parcerias em nossas vidas o alcance de nossas pretensões são naturalmente facilitadas. Valeu ABCCMM, Núcleo Vale do Aço, Dr. Gustavo Vaccari, Tasso Alves, Centro de Equoterapia Amor em Movimento e todos os colaboradores do nosso Município de Inhapim”.

Disse ainda “nosso evento superou as expectativas e pela primeira vez em nosso município de Inhapim realizamos uma Copa de Marcha Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador”.

Foram 70 animais inscritos e 64 concorreram ao título, vieram participantes de diversas cidades como São Gonçalo do Rio Abaixo, Sete Lagoas, Taubaté (SP), Manhuaçu, Viana (ES), Macaé (RJ), Ponte Nova, Paraopeba entre outras cidades.

A 1ª edição da Copa de Marcha teve como Campeão dos Campeões de marcha o animal Pagão Bavária, Haras JVA, de Teixeiras e Reservado-Campeão dos Campeões de marcha o Comodoro da Mylla, Macaé (RJ). Já a Campeã das Campeãs de marcha foi a égua Extrema do Cysne, Haras Cysne, de Iapu e a Reservada-Campeã das Campeãs, a égua Batalha da Pampulha, de Manhuaçu.

Os animais campeões e os que foram reservados estão automaticamente classificados para participarem da Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador de Belo Horizonte, que é a maior exposição de uma única raça da América Latina.

Assessoria de Comunicação