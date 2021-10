Inhapim realiza 2ª Copa de Marcha Especializada e 1º “Poeirão”

INHAPIM – No último final de semana Inhapim foi palco da 2ª Copa de Marcha Especializada do Cavalo Manga-larga Marchador e 1º Poeirão, evento organizado pela prefeitura em parceria com o Núcleo Manga-larga Marchador Vale do Aço, e a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Manga-larga Marchador (ABCCMM).

Com apoio do Ima (Instituto Mineiro de Agropecuária), e da Pegasus Eventos, o acontecimento contou com diversas categorias e premiações em dinheiro. A arbitragem foi de Tiago de Resende Garcia, juiz oficial da ABCCMM, e o 1º Poeirão teve como árbitro, Carlinho Laglória.

Durante os dois dias em que ocorreu o evento, os animais foram avaliados de acordo com as suas respectivas categorias.

Para o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, a realização da segunda edição deste evento em Inhapim é a consagração de um trabalho sério, com qualidade genética e de muita dedicação, carinho e respeito. “Hoje Inhapim conta com diversos haras dedicados à criação e ao melhoramento genético dos cavalos manga-larga marchador, são investimentos que geram emprego e renda, e a realização da Copa de Marcha Especializada em nosso município representa uma oportunidade de mostrar nosso trabalho para todo o nosso estado de Minas Gerais e para o Brasil”, destacou o prefeito.

Marcinho fez questão de agradecer a todos os parceiros do evento, além de sua esposa Érica Barbosa, e o filho Thiago Cota. “Não posso deixar de agradecer a Deus em primeiro lugar, aos nossos colabores do município, servidores que abdicaram do final de semana em seus lares com seus familiares para estar nos ajudando na realização deste evento, minha amada esposa Érica Barbosa e meu querido filho Thiago Cota, dois amantes do cavalo manga-larga Marchador. Quero agradecer também a parceria com o Ima, os Trilheiros de Inhapim, os servidores, pais e alunos do “Equocentro – Amor em Movimento” e demais pessoas e patrocinadores que de maneira direta ou indireta contribuíram para promoção deste grande evento”, ressaltou Marcinho.

RESULTADOS

A 2ª edição da Copa de Marcha teve como Campeão dos Campeões de marcha o animal Pagão Bavária, Haras JVA, de Teixeiras (MG) e Reservado-Campeão dos Campeões de marcha o Hidrato de Três Corações – Haras Mardan (Santana do Paraíso-MG), e para fechar categoria macho, 1º Prêmio Campeão dos Campeões foi para Ogar da Figueira – Haras da Figueira (Novo Hamburgo-RS).

Já na categoria marcha adulto fêmea a classificação ficou assim definida: Campeã das campeãs: Herança da Estrada Velha – Fazenda Guariroba/ São Gonçalo dos Campos-BA, reservado campeã das campeãs Extrema do Cysne – Haras Cysne/Iapu-MG, e por fim, 1º prêmio reservado campeã das campeãs foi para Favorita do Mineirão – Haras Mineirão/ Itabira-MG.

BOX

A raça Manga-larga Marchador é tipicamente brasileira e surgiu há cerca de duzentos anos na Comarca do Rio das Mortes, no Sul de Minas, por meio do cruzamento de cavalos da raça Alter (provenientes da Coudelaria de Alter do Chão, em Portugal), com outros cavalos selecionados pelos criadores daquela região mineira.

Há várias versões para o nome Manga-larga Marchador, mas a mais consistente está relacionada à fazenda Manga-larga, em Pati do Alferes, no Rio de Janeiro. O nome da fazenda era o mesmo de uma serra que existia na região. Seu proprietário era um rico fazendeiro que, impressionado com os cavalos da família Junqueira, adquiriu exemplares para os passeios elegantes no Rio de Janeiro. Quando alguém se interessava pelos animais, ele indicava as fazendas do Sul de Minas. As pessoas procuravam os fazendeiros perguntando pelos cavalos da fazenda Mangalarga e esta referência se transformou em nome. Já o nome Marchador foi acrescentado pelo fato de alguns daqueles cavalos terem a função de marchar em vez de trotar.

Assessoria de Comunicação