Inhapim promove manutenção e conservação do espaço público

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim vem realizando obras de infraestrutura, mobilidade, saúde pública e esporte e lazer em todo o município, e são alguns exemplos destes investimentos a construção da creche municipal Enedina Soares de Lima Sayago, localizada à rua Amélia Godinho no centro, o calçamento e drenagem pluvial da “Serra do Cajá” e da rua do Bonfim em Santo Antônio do Alegre, construção da Clínica Municipal de Diagnóstico (prédio da antiga Emater-MG, no centro), que ofertará gratuitamente exames de diagnóstico e imagem para a população, e por fim, a construção do Parque Municipal de Exposições.

Mas a administração Municipal liderada pelo prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e pelo vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, também pensa nos detalhes, no que é simples, como por exemplo manutenção e conservação dos espaços públicos com investimentos em novos coletores de resíduos sólidos utilizados pelos servidores da limpeza pública, atuando na labuta diária de maneira segura e eficaz.

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está intensificando a poda das árvores nos passeios públicos, melhorando a estética das ruas do centro e dos bairros de Inhapim.

A Secretaria de Planejamento promoveu a aquisição e instalação de dezenas de novos bancos beneficiando o espaço recreativo e de lazer do Ginásio Poliesportivo Geraldinho Chaves, no bairro São Lucas, e também a praça Rita Coelho Pereira localizada no bairro Esperança.

Assessoria de Comunicação