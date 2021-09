Inhapim promove “festa da vacina” para comemorar os 18+

INHAPIM – No último sábado (28/8), a prefeitura de Inhapim através da secretaria de Saúde comemorou a chegada do processo de imunização nos jovens de 18 anos acima em grande estilo.

A equipe do coordenador municipal de imunização Rafael Leone preparou uma acolhida especial para garotada, com música, balões, quadro para fotografia e um banner especial indicando a chegada da faixa etária nas dependências do ginásio poliesportivo. “Essa acolhida que proporcionamos para a juventude vem coroar um trabalho árduo que toda equipe da saúde vem desempenando ao longo desta pandemia. Ver nossos jovens receberem a primeira dose desta vacina, tão aguardada por todos nós é sinônimo de alegria e esperança em dias melhores. Estou profundamente grato por toda minha equipe. Parabéns profissionais de saúde, nós estamos vencendo essa guerra”, disse o coordenador.

Para o enfermeiro e vice-prefeito Sandro da Saúde, é um momento de alegria para todos, visto que a população adulta e economicamente ativa está praticamente toda vacinada. “Como profissional de saúde me sinto orgulhoso de toda equipe da secretaria de saúde de Inhapim. Ver o empenho e a dedicação destes profissionais em atender com tamanha alegria as pessoas é gratificante. Lembro ainda da importância em vacinar nossos jovens, pois são a força do trabalho do comércio de nosso município, eles movem nossa economia, e com saúde e qualidade de vida, produzem muito mais”, comentou.

Valendo-se de suas redes sociais, e não teria momento mais propício para essa interlocução com a juventude, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” agradeceu aos profissionais de saúde que tanto se dedicaram no combate à pandemia e parabenizou os jovens inhapinhenses pela adesão em massa ao processo de vacinação. “Fico extremamente feliz em ver nossos garotos e garotas vacinando. Dia muito especial em nosso município, gratidão a toda nossa equipe de saúde, muita dedicação e amor em servir o nosso povo”.

A Secretaria de Saúde de Inhapim continua o processo de imunização seguindo todos os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e já avança na segunda dose da vacina contra a covid-19 em várias faixas etárias que já receberam a primeira dose do imunizante.

O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou o início do processo de vacinação em adolescentes para o mês de setembro com a primeira dose, mas o município de Inhapim aguarda posicionamento oficial da secretaria estadual de Saúde, bem como, novas remessas de vacinas para atendimento deste público.

Assessoria de Comunicação